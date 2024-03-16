前三料亞姐季軍人緣極好連環慶生　坐擁飲食王國成圈中隱形富婆

剛剛在本月初迎來59歲生日的楊玉梅，一向在圈中人緣甚廣，連日來獲不少圈中好友為她慶生。日前楊玉梅分享了多張慶生照，並寫道：「謝謝各位好朋友為我慶祝，無言感激，感恩。」相中所見，吳毅將同老婆唐麗球、寶珮如夫婦等都有出席生日會，更準備了多個蛋糕，眾人齊聚餐廳，非常盡興！

楊玉梅一向在圈中人緣甚廣。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

連日來獲不少圈中好友為她慶生。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

吳毅將同老婆唐麗球、寶珮如夫婦等都有出席生日會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

開心！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

身穿桃紅色斜膊連身裙的楊玉梅，留着及肩短髮，無論樣貌還是身材與年輕時相比都幾乎零變化，據知多年來她都控制住體重不超過100磅，除了Keep住做瑜伽鍛煉之外，她平時亦非常注意飲食，更考獲應用營養與體重管理文憑，絕對是凍齡有術！楊玉梅在1990年參選亞姐贏得季軍、最上鏡小姐及完美體態獎，近年她重返TVB拍劇，雖然都是飾演配角，但仍憑精湛演技獲得觀眾認同。楊玉梅曾在接受訪問時坦言回巢拍劇並不是為錢，而是希望遇到好的劇集及角色，有空間發揮，獲得滿足感。

楊玉梅完全唔似即將「登六」。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅的演出都好精彩。（電視截圖）

除了演藝事業之外，楊玉梅早在2000年就進軍飲食界，投資開餐廳，據知集團旗下有24間餐廳，但她就十分低調，可謂是圈中的隱形富婆。雖然明年「登六」的楊玉梅至今仍是單身，但她亦不愁寂寞，本身有國際瑜伽導師牌的她經常做瑜伽Keep Fit，又不時相約好友聚會，生活自在！

經常做瑜伽Keep Fit。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

有國際瑜伽導師牌。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

相約好友聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）