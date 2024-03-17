羅子溢幫老婆揀肉搏對手　王敏奕唔敢諗視后：觀眾投入我已好滿足

《婚後事》本周進入結局篇，一眾主演包括羅子溢、陳自瑤、王敏奕、黎諾懿、羅天宇等今日（17日）現身宣傳活動。

羅子溢和王敏奕為劇集《婚後事》宣傳。（陳順禎攝）

比起劇情，戲中一幕又一幕嘅親熱戲似乎更多網民討論。王敏奕在劇中為留住羅子溢，不時拋身色惑，講到上星期伸手入羅子溢褲頭一幕，羅子溢表示大家相識多年，所以絕不尷尬。「鏡頭睇好衝擊，但其實位置係偏離航道。」王敏奕表示老公未睇到呢一幕，但亦唔擔心對方會嬲，因為大家都係演員，希望做出該有嘅效果。

王敏奕在劇中為留住羅子溢，不時拋身色惑。（陳順禎攝）

羅子溢與王敏奕早年在《Y2K系列》合作嘅片段遭網民「出土」。（陳順禎攝）

劇集播出後，羅子溢與王敏奕早年在《Y2K系列》合作嘅片段遭網民「出土」，王敏奕笑言當年在劇中是一名迷妹，而當時仲讀緊中學嘅佢仍未入行；羅子溢對當年嘅王敏奕印象十分深刻，因為她每次開工都係著白色校裙。

羅子溢預告自己在《婚》劇嘅下場會令討厭佢嘅觀眾有爽嘅感覺，因為他最後也是悲劇收場。（陳順禎攝）

王敏奕憑Mira一角獲封最靚小三，網民又話「欠佢一個視后」，但同樣「欠一個視后」嘅仲有陳自瑤，王敏奕謙虛表示每個演員在劇中都有好好發揮。「無一個批判性話絕對好定壞，每個角度都有表達嘅嘢，對演員嚟講係好爽，觀眾咁鍾意同投入就係我最大滿足，我已經覺得贏咗。」

王敏奕表示誘惑戲對自己來說十分新鮮，比感情戲更有難度。（陳順禎攝）

問到如果老婆楊茜堯將來接到類似劇本，羅子溢笑言會幫手揀男主角。「我會揀羅子溢，哈！其實嗰時佢拍《家族榮耀》同張智霖有場床戲，我當時都有同佢講：『我同老婆傾過，如果要揀都揀你。』」