陳狄克離世｜出道即巔峰擔正做男主角　育有一女曾為養家揸的士

TVB一代綠葉王，有「御用黑幫王」之稱的陳狄克於上周五（3月15日）因病離世，今日「東家」無綫（TVB）亦發信表示深表惋惜。陳狄克原名陳均榕，亦有別名「陳承國、陳軍戎」之稱，陳狄克由於1967年開始習武，其後在片場遇上著名武打明星劉家良後遭提攜跟隨劉家班及唐佳工作。1973年陳狄克進入麗的電視擔任武指，並受邀於劇集《中國殺人王》出演並第一次，亦是人生中唯一一次男主角。



TVB一代綠葉王，有「御用黑幫王」之稱的陳狄克於上周五（3月15日）因病離世。（截圖）

陳狄克原名陳均榕，亦有別名「陳承國、陳軍戎」之稱，陳狄克由於1967年開始習武，其後在片場遇上著名武打明星劉家良後遭提攜跟隨劉家班及唐佳工作。（截圖）

1973年陳狄克進入麗的電視擔任武指，並受邀於劇集《中國殺人王》出演並第一次，亦是人生中唯一一次男主角。（截圖）

1973年陳狄克於劇集《中國殺人王》出演並第一次，亦是人生中唯一一次男主角，演技受到觀眾肯定。（截圖）

1973年陳狄克於劇集《中國殺人王》出演並第一次，亦是人生中唯一一次男主角，演技受到觀眾肯定。（截圖）

1973年陳狄克於劇集《中國殺人王》出演並第一次，亦是人生中唯一一次男主角，演技受到觀眾肯定。（截圖）

1973年陳狄克於劇集《中國殺人王》出演並第一次，亦是人生中唯一一次男主角，演技受到觀眾肯定。（截圖）

於麗的電視服務了3年後，陳狄克就離開了電視台，並跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影。由1969年起，他參演過大大小小，有名無名角色的，都有超過一百套電影，其中較為近代的有1987年《A計劃續集》、1991年《表姐，妳玩野！》、2010年《72家租客 》、2011年《我愛HK開心萬歲》。

拍劇多年的陳狄克已婚並育有一名女兒。1990至1995年間，他曾為了養家而轉行當的士司機養，能放下藝人、明星身份去做的士司機，實為能屈能伸的大丈夫。

於麗的電視服務了3年後，陳狄克就離開了電視台，並跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影。（截圖）

陳狄克離世｜TVB一代「黑幫王」終年76歲 效力TVB 45年

相比起電影，觀眾對於「公仔箱」中的陳狄克更為熟悉，例如他就曾出演《福爾摩師奶》中的牛雜麵檔檔主，《鬼同你OT》的陳七、《火線下的江湖大佬》的雷達、《愛·回家之開心速遞》的阿蕭/吊雞車、《降魔的2.0》第17集中的燒味檔老闆、《金宵大廈2》單元一《七樓半》的白威等等。除了上年播出的《新四十二章》以及。法言人《法言人》外，陳狄克亦參演了《逆天奇案2》、《神耆小子》，這兩套亦是他的遺作。

相比起電影，觀眾對於「公仔箱」中的陳狄克更為熟悉，例如他就曾出演《福爾摩師奶》中的牛雜麵檔檔主，《鬼同你OT》的陳七、《火線下的江湖大佬》的雷達、《愛·回家之開心速遞》的阿蕭/吊雞車...（截圖）