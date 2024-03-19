抗癌女星跑10K創個人最佳成績　素顏狀態極佳罕晒逆天長腿勁吸睛

林淑敏憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「大小姐」一角深入民心，劇中野蠻潑辣，愛督人「魂精」，深受觀眾喜愛；但現實中大小姐，卻是一位跑步狂熱份子，繼早前跑完「渣打香港馬拉松」，日前又參與了「沙田10K河畔賽2024」，並創下最佳個人成績，非常厲害。

林淑敏與大小姐已劃上等號，現實生活中她一直懷住感恩的心。（IG@sukman_lam）

林淑敏憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「大小姐」一角深入民心。(節目截圖)

林淑敏日前與「送水輝」許家傑及崔錦棠等參與了「沙田10K河畔賽2024」，在《愛·回家》飾演Andy、身兼林淑敏教練的崔錦棠，在社交平台以「接龍大小姐跑得好快，Andy做到嘢」為題，寫道：「連續兩晚失眠，幾乎冇瞓過，好彩頂得住！今日任務，為三位勤力女學員做『披耍』，克服潮濕天氣，全部PB（個人最佳成績）！」崔錦棠還透露林淑敏的最後成績還比「渣打香港馬拉松」時的1小時07分，快出不少：「大小姐 @林淑敏 Mandy 最後3k加速，僅僅1小時（快近7分鐘）」。

林淑敏現實中熱愛跑步。（IG@sukman_lam）

林淑敏早前參加「渣打香港馬拉松」，以1小時07分時間完成。（IG@sukman_lam）

除了跑出好成績外，林淑敏的素顏亦令不少網民讚嘆，雖然今年已47歲，但保養的非常好，皮膚看上去十分光滑，今次她還穿上背心、短褲的運動服，手腳纖幼但肌肉結實，尤其罕有騷出她的逆天長腿，其一雙美腿線條分明，非常吸睛。

林淑敏日前又參與了「沙田10K河畔賽2024」。（小紅書截圖）

林淑敏罕有騷出長腿，非常吸睛。（小紅書截圖）

還成功做出最佳個人成績。（小紅書截圖）

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「送水輝」許家傑都有一齊跑。（IG@sukman_lam）

林淑敏素顏獲讚。（IG@sukman_lam）

其實林淑敏當年都是參選港姐入行，所以身材一定有返咁上下，她在23歲時參加2000年香港小姐競選，同屆有簡慕華和劉慧蘊，林淑敏最終在決賽中擠身五強，並贏得「網上最奪目小姐」獎項。在2011年，林淑敏在微博表示在2010年不幸患上第二期乳癌，慶幸的是她最後抗癌成功，自始注重養生。其後處境劇《愛·回家之開心速遞》中「大小姐」一角令林淑敏的事業去到高峰，她憑此角於《萬千星輝頒獎典禮》中先後奪得「最佳女配角」和「最受歡迎電視拍檔」。

林淑敏於2000年參選港姐入行。（影片截圖）

林淑敏抗癌成功，鼓勵不少人。（林淑敏微博）

林淑敏曾憑「大小姐」一角贏得「最佳女配角」。（梁碧玲攝）

林淑敏其後再與「送水輝」許家傑贏得「最受歡迎電視拍檔」。（IG@sukman_lam）

林淑敏也曾在訪問中分享保持身材秘訣，有兩樣嘢要戒，但有一樣嘢要日日食：「首先用食療去取代藥能令身體維持在一個很好嘅狀態，然後就係戒糖，更加唔可以食油炸食品，因高溫油對身體唔好，最後就係堅持每日食水果。」

林淑敏keep得非常好。（IG@sukman_lam）