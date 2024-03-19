周星馳｜星爺NFT一個月後跌破成本價　有人乜都唔做帳面勁蝕8成

「NFT is scam」，是一句炒賣NFT的人們口中經常說的字句，就如字面所意一樣，充滿了嘲諷、怨恨。當然，NFT代表的不單止是「售價」，而更多的情意結、社群、藝術，一種共鳴感。還記得一個月前，周星馳（星爺）主導，宣傳過的NFT系列「Nobody」嗎？開賣前人人都搶着想認購，不少明星亦在網上分享由周星馳（星爺）親筆簽名的金色卡片。一個月過後，經歷過低位後現在又值多少「價值」？



每張NFT都是由不同組件部份組成。

周星馳表示進軍web3.0，得到不少藝人支持。（IG@stephenchow）

根據早前資料顯示，星爺NFT「Nobody」系列總數為10,000張，每張為0.19527 ETH。以今日（2月5日）以太幣（ETH），每顆以太幣$2,315 USDT計算，則每個星爺NFT「Nobody」成本約需 $3,548 港元。

周星馳｜星爺NFT「Nobody」開賣爆升 轉手即賺5倍真係咁好搵？

周星馳表示進軍web3.0，得到不少粉絲、藝人支持。（IG@stephenchow）

星爺NFT「Nobody」現地板價為0.97eth 上下。（截圖）

2月4日晚上8時發放後，二手市場交易量亦開始暴漲，截至翌日，星爺NFT「Nobody」系列已上升到每張0.978 ETH，即約 $17,772 港元，升幅近乎5倍。不過市場fomo情緒只維持了不足一個星期，2月12日，星爺NFT「Nobody」的地板價已回落至0.54 ETH水平，以一顆ETH（以太幣）兌$2,485 USDT 計算，即每個價值約 $10,533港元，單論從最高位跌幅的話有近40%。

周星馳｜星爺NFT開賣一周後現況 高位腰斬40%、有人被盜唔見廿萬

冇事嘅，由高位跌咗40％啫。（截圖）

截至日前（18/03），星爺NFT「Nobody」的地板價又再一步向下探，跌至歷史性低位每張 0.15 ETH，以當日以太幣（ETH）計算，即約$4,228港元，相較於高位$17,772 減少了80%。雖然對於大部份持有者來說，0.15 ETH 是所謂的「破發」，即跌穿了認購價0.19527 ETH，不過以港元或USDT（標榜1:1美元的泰達幣）計算，則由於近日以太幣（ETH）幣價上升，所以每張計還有約$680港元（$4,228 - $3,548）的利潤。相對地，則跑輸「買完ETH乜都唔做」的升幅。

回落到成本價。（截圖）

隨住ETH幣價上升，經常性地全線ETH生態上的NFT，也就似天秤一般，在以ETH為基準之下而下跌。除了以上因素，亦會因為以太鏈上的gas fee（手續費）上升，而進一步減低人們的購買及賣出意欲。

唔係講笑，兩日內以個人為單位就集資兩億港元。（截圖）

除此之外，近期加密貨幣生態的炒賣亦由以太鏈轉移至「以太坊殺手」之稱SOLANA鏈上，大批場內熱錢亦轉移至炒賣SOL鏈上的迷因幣（memecoins）。例如，近日有加密圈資深人任開設了迷因幣新盤，48小時內就集資到了驚人的三千一百萬美元，即約2.4億港元。

但請注意，炒賣迷因幣的風險比NFT高上百倍，歸零亦可能是一瞬間的事。以上所說的，並不是投資建議。