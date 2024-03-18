高顏值人妻被捕獲晒堅挺「優質股」　生圖流出網民激讚靚過吳千語

無綫劇《婚後事》自播出以來，新穎的題材和拍攝角度，再加上「激戰」連場，成功引起網民討論，尤其陳自瑤、羅子溢、黎諾懿及王敏奕等主要演員的關係更睇到觀眾非常肉緊。

王敏奕獲封「最靚小三」。（《婚後事》劇照）

王敏奕全方位演活咗「戀愛腦美少女」。（《婚後事》截圖）

劇中飾演Mira的王敏奕，在之前一集中，她由戀愛腦的少女，去到不被愛的女人，但仍卑微乞求對方留低，到最後傷心欲絕，再醒覺與對方分手收場，被網民激讚演技大爆發，演得有層次。對於網民以「欠佢一個視后」來讚賞她的演出，但王敏奕謙稱觀眾喜歡和投入對她已是最大滿足，已覺得贏了。

王敏奕劇中演技大爆發。（《婚後事》截圖）

王敏奕非常入戲。（《婚後事》截圖）

另外，王敏奕劇中為了留住羅子溢，不時拋身色誘對方，獲封「最靚小三」。劇外，王敏奕的顏值一直獲得外界認可，而下嫁曾志偉兒子曾國祥成為「家嫂」後，更增添幾分女人味。

王敏奕有大膽地坐在羅子溢身上任由他親吻。（《婚後事》截圖）

王敏奕主動地親吻羅子溢，再把他推倒在床上繼續親熱。(《婚後事》截圖)

王敏奕先從他的背部環抱著他，再把手放到他的胸前狂掃。(《婚後事》截圖)

日前，王敏奕穿上一條深藍色的露膊長裙現身劇集宣傳活動，突顯她一身白滑肌膚外，也非常有氣質。事後，有網民在社交平台分享了現場野生捕獲網民的短片，並寫上：「家嫂好索#Venus王敏奕」。片中王敏奕露出煞食的甜美笑容，當她側身一刻更是震撼一眾網民眼球，看似密實的連身裙，卻將王敏奕凹凸有致的身形表露無遺，堅挺的臀部絕對下過不少苦功，網民大讚：「個墩（躉）真係無得頂」、「真係好正，我一個女的看到都心動」、「羨慕」、「索到爆燈」。

王敏奕日前打扮靚靚出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

王敏奕的側身原來咁有睇頭。（小紅書截圖）

大晒堅挺優質股。（小紅書截圖）

而在冇濾鏡、冇修圖的真實狀態下，王敏奕的顏值也再次令網民讚嘆：「這身材臉蛋完美」、「好美的臉，而且很自然，不是動過的那種」；有網民表示：「我覺得佢同吳千語有幾分相似，無論樣貌、舉止、穿著……有自己嘅style，好有personality……」，但有網民不認同，稱：「家嫂靚過吳很多，吳瘦到好乾癟」、「完全唔同，Venus有氣質好多」。

笑容甜美。（小紅書截圖）

可愛一臉。（小紅書截圖）

網民覺得王敏奕靚過吳千語。（微博圖片）

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