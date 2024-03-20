76歲獨居秦煌酒店跌倒不能起身 林偉：佢兩腳好腫

現年76歲的秦煌，年前因為跌倒，所以出入都需要靠輪椅出入。今日（20日）突然傳出秦煌日前在獨居的酒店房跌倒，不能自己站起來，於是向關永忠求救，最後由酒店通知救護送到醫院留醫。秦煌多年前長居深圳，並由相差30年的「情人知己」照顧。他透露妻子莫佩雯曾六次提出離婚，但都被他拒絕，而他與四名子女的關係亦十分疏離，所以老來無依的他近年在青衣一間酒店獨居，林偉是他的鄰居，亦成為了他的「救命草」。

秦煌之前受傷送院。（資料圖片）

林偉是秦煌的鄰居，亦成為了他的「救命草」。（葉志明攝）

林偉接受其他傳媒訪問時表示前天已經收到秦煌的求助電話，說自己跌在地上坐著並且站不起來，但因為林偉當時不在香港，未能即時施予救援便打電話到酒店，請他們代勞。酒店職員立即到房間幫忙，說發現秦煌坐在地上，而且「雙腳很腫」，便扶他到床上休息。未幾，林偉再次收到秦煌電話求助，他再次表示自己跌在地上，所以他就再次通知酒店職員，而酒店職員亦建議送他到醫院檢查，但遭到他拒絕。

林偉表示前天已經收到秦煌的求助電話。（葉志明攝）

林偉打算今日回港後便探望秦煌，但在回港途中收到監製關永忠電話，表示已經送秦煌到醫院，林偉說他今次同樣是跌在地上，而需要留院留醫。但一向固執的秦煌，一直都堅持不找子女幫助，但因為醫療上的決定，醫院需要與家屬商討，所以秦煌才交出女兒的電話號碼交給林偉代為聯絡。林偉表示自己曾數次打電話過去，但每次均是留言，他希望秦煌的家人看到後會去探望一下。

關永忠（前排左四）致電林偉，表示已經將秦煌送院。（資料圖片）