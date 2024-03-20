秦煌跌倒留醫急尋其子女　林偉：喺醫院就驚啲，有啲口震震

76歲的秦煌，今日（20日）突然傳出日前在獨居的酒店房跌倒，不能自己站起來，多次向林偉求救，而當時不在香港的林偉亦只能向他下塌的酒店求助，職員立即到房間施予幫忙。

今日剛回港的林偉準備去探望秦煌，但回港途中收到監製關永忠電話，表示已經送秦煌到醫院，林偉說他今次同樣是跌在地上，即是第二次發生意外，需要送院留醫。因為秦煌從不找子女幫忙，但今次因為醫療上的決定，醫院需要與家屬商討，所以秦煌才交出女兒的電話號碼交給林偉代為聯絡。

林偉接受《香港01》訪問時表示秦煌今日下午被送到醫院：「我就5點幾去醫院睇佢，帶咗少少日用品畀佢，咁依家醫生幫佢檢查緊，佢隻腳好腫啊，同埋腳趾啲肉有啲爛啦。總之腳一定唔係咁好，同埋身好重囉，人都係清醒同精神嘅。喺醫院就驚啲，有啲口震震，有啲心急啦。」林偉表示前晚秦煌已經跌倒過兩次，酒店職員想送他到醫院檢查，但被秦煌拒絕。

秦煌今日下午被送到醫院。(資料圖片)

林偉表示前晚秦煌已經跌倒過兩次，酒店職員想送他到醫院檢查，但被秦煌拒絕。（葉志明攝）

林偉表示昨日（19日）整天都聯絡不上秦煌，他又沒找自己，今日便收到酒店通知已送秦煌到醫院，亦表示醫生正對秦煌展開檢查，亦有人看著他。林偉說一直聯繫不上他的子女，連醫生也聯繫不上：「希望佢啲仔女睇到呢個消息，去醫院搵佢啦。因為啲電話搵唔到佢咃，根本上我就唔識佢啲仔女，都係經過啊煌口中講個號碼我聽先打過去留言，但都係冇人覆，我打咗計埋今日差唔多3日，頭先醫生都有打過啲電話，但都係冇人聽。」

林偉表示一直聯繫不上他的子女，連醫生也聯繫不上。（葉志明攝）

林偉更透露秦煌的情況：「佢今日先檢查，仲要驗血驗剩，呢個由醫生決定，都唔係由啊煌決定㗎啦。我諗都唔係兩三日嘅事，醫生會打畀佢啲仔女，如果搵唔到應該會搵我傾兩句嘅。」他最後表示若知道秦煌的進一步情況會告訴大家。