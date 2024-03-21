63歲前無綫帥氣小生生圖撞樣阿叻　曾傳偷食契妹與張曼玉演過情侶

現年63歲的詹秉熙，近年先後參演劇集《解決師》、《飛虎之雷霆極戰》及《廉政狙擊》，但他主要還是長駐內地發展，並積極經營他的小紅書，分享當演員的辛酸，以及自己近況，似乎比他近年的演藝事業搞得更有聲有色。

詹秉熙在1984年無綫藝訓班畢業，已在劇集《畫出彩虹》當上男主角，當時的女主角是張曼玉，而劉青雲只是男配角，可惜之後詹秉熙後勁不繼，未再有作品令人留有印象。（網上圖片）

詹秉熙近年先後曾參演劇集《解決師》、《飛虎之雷霆極戰》及《廉政狙擊》，但反應一般。（網上圖片）

詹秉熙近年活躍小紅書。（小紅截圖）

不少網民看完詹秉熙的片段都慨嘆，昔日的帥氣小生，如今卻變成油膩大叔。最近，又有人影到詹秉熙出席活動獻唱的片段，並分享到社交平台，片中詹秉熙西裝筆挺，獻唱陳百強的《畫出彩虹》，不少網民大讚他歌喉不俗，而且外貌也沒有此前說得那麼差，雖然比巔峰時期老了很多，但依然帥氣，加上有少許白髮，更添幾分歷練感：「應該已登陸了吧，系咁上下啦」、「還蠻帥」；但也有網民毫不留情，指詹秉熙樣貌愈來愈似阿叻陳百祥。

詹秉熙為活動擔任嘉賓獻唱。（小紅書截圖）

歌喉獲讚。（小紅書截圖）

同場還有喬寶寶。（小紅書截圖）

詹秉熙身形仍keep到。（小紅書截圖）

網民指撞樣阿叻。（小紅書截圖）

陳百祥。（葉志明攝）

網民留言。（小紅書截圖）

詹秉熙1984年加入無綫電視藝員訓練班而入行，出道作《畫出彩虹》已當上男主角，跟張曼玉成為一對，當年劉青雲還只是配角，但之後發展平平，有傳他因得罪高層而遭雪藏，之後也曾轉投亞視及闖電影圈，不過事業未見有起色，更一度要接拍三級片。而近年最觸目是一定是傳出契妹顏仟汶介入婚姻，更引起大婆Sandy捉姦，最終詹秉熙跟結婚31年的太太離婚，而他亦在「契妹契上床」的傳聞後，形象大跌，工作量大減，近年也由演員轉戰成為KOL。

詹秉熙同老婆Sandy結婚31年。(Facebook截圖)