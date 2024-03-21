中年好聲音2︱楊千嬅做評判反應兩極　伍仲衡「中槍」即還擊網民

《中年好聲音2》決賽將於本周日（24日）舉行，早前無綫（TVB）公布當晚評審會由楊千嬅擔任，而蔡琴更出任表演嘉賓。楊千嬅貴為天后級人馬、《新秀》出道廿幾年兼舞台經驗豐富，有人認為絕對有資格；但亦有網民批評她未夠班做評審，指7強參賽者可能全部唱得比她好，事件在網上引起熱議。而這些討論亦驚動了兩輯的常駐評審伍仲衡，原來他「躺着也中槍」，不得不還擊網民。

《中年好聲音2》7強陳俞霏、譚輝智、古淖文、安雅希、顏米羔、黃劍文及沈宗賢即將爭奪大獎。（TVB）

楊千嬅將擔任《中年好聲音2》評判。（電視截圖）

有《中年好聲音2》忠實觀眾，認為楊千嬅未夠班做評判。（IG@yeungchinwah）

他截圖了一名支持千嬅的網民留言，對方說：「其實千嬅嚟做評判都要俾你哋鬧？你要搵晒啲唱歌好掂嘅？仲要千嬅唱歌根本唔差，國內咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺國內開演唱會門票利殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？」本來都冇火藥味，但留言最後一句卻燒埋伍仲衡嗰疊，這位網民說：「難道伍仲衡識唱歌？」

有《中年好聲音2》Fans撐楊千嬅做評判，結尾一句「難道伍仲衡識唱歌？」焫著伍仲衡。（fb@伍仲衡 Harry Ng）

對此，伍仲衡即還擊說：「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽。」事實上，伍仲衡身兼音樂監製、作曲人、填詞人、音樂導師等，由詞編監都精通，製作過數百首歌曲。他中學時期已幫周慧敏伴奏，又一手發掘王菀之等，90年代起已是《CASH流行曲創作大賽》得獎常客，亦是音樂學院導師及經常擔任歌唱比賽評判，難怪會如此激動。

伍仲衡還擊網民：「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽」。（資料圖片）

不少人留言支持伍仲衡，更有人搬出最強比喻說：「足球賽事，講波的人是否一定需要落場踢，先至可以講？」、「劉翔個教練要跑得快過劉翔？」、「講馬要跑得快過隻馬？」而周國豐就搞笑說：「無錯！係我！最後嗰句係我加上去。」

不少觀眾支持伍仲衡，認為他雖然不是歌手，但絕對是一位好評判。（電視截圖）