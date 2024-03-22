婚後事童星鄭沚月多才多藝　竟是藝術體操高手、競技疊杯世界第三

TVB劇集《婚後事》中，飾演羅子溢與陳自瑤女兒悅悅的童星鄭沚月（月月妹），因演技自然贏盡觀眾掌聲，較早前有一集以悅悅視覺出發，講她面對父母離婚的崩潰，更是其演技大爆發之作。近日她在IG貼出與少女版悅悅區明妙的舞蹈片，甚有韓團風範，其實現實中的悅悅更是多才多藝。

鄭沚月在《婚後事》的演出令觀眾動容。（電視截圖）

月月妹在劇中飾演羅子溢與陳自瑤女兒。（IG@yuetyuetmui）

月月妹在片場很努力做功課。（IG@yuetyuetmui）

兩代「悅悅」區明妙、鄭沚月一齊跳舞。（IG@yuetyuetmui）

現年10歲的月月妹，一家都是運動高手，父親鄭偉理是長跑好手，年輕時位列香港第七名，至於母親徐雪盈亦曾是澳門代表隊。她兩歲半時開始接觸藝術體操，後來又在學校搞觸到競技疊杯，玩競技疊杯甚至曾得世界第三！後來受時間所限，加上要兼顧學業，月月妹不得不「二選一」，最終她決定矢志於藝術體操方向發展，父母亦觀察到她無時無刻都可以拉筋，為了有更多時間訓練又自動自覺做功課，於是便安排她轉往另一所更適合訓練的學校，而現時她是香港藝術體操精英隊成員。

月月妹一家都是運動高手，父親鄭偉理是長跑好手。（IG@yuetyuetmui）

月月妹自兩歲半已接觸藝術體操。（IG@yuetyuetmui）

月月妹為了專注藝術體操，放棄了另一專長競技疊杯。（IG@yuetyuetmui）

月月妹在競技疊杯取得多個獎項，更曾奪得世界第三！（IG@yuetyuetmui）

此外，月月妹可謂能文能武，除了運動項目，她亦有學長笛，並有不少公開演出的機會。月月妹幕前經驗亦相當豐富，她從17年開始已拍攝廣告，18年參與Now新聞App「天氣小主播」招募，成功入圍成為天氣小主播拍天氣報告，之後做過兒童節目《Think Big》小主持，拍攝馮德倫主演的電影《世間有她》等，今次憑《婚後事》獲觀眾熟悉，而同一時期她亦在ViuTV劇集《飛黃騰達》中飾演蘇雅琳（Ivy So）童年版。

月月妹亦懂得吹長笛。（IG@yuetyuetmui）

月月妹幾歲就開始拍廣告。（IG@yuetyuetmui）

換牙都好可愛！（IG@yuetyuetmui）

月月妹18年參與Now新聞App「天氣小主播」招募，成功入圍成為天氣小主播拍天氣報告。（IG@yuetyuetmui）

月月妹曾參加《Little Miss Hong Kong》。（IG@yuetyuetmui）

月月妹做過《Think Big天地》小主持（IG@yuetyuetmui）

在電影《世間有她》飾演馮德倫女兒。（IG@yuetyuetmui）