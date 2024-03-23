8億千金自爆曾因家境富裕慘失工作　唔怕潛規則：我就是飯局富豪

現年43歲的莊思敏貴為馬來西亞拿督千金，家族資產估計約8億元，近年更頻頻高調炫富，大曬山頂豪宅、過百萬的Hermès手袋珍藏等等，生活奢華。近年主攻內地發展的莊思敏，拍劇之餘亦積極參與直播帶貨，發展不俗，但原來8億千金事業亦曾遇阻滯，日前她就拍片大爆娛樂圈秘聞，她更霸氣揚言：「整個娛樂圈沒人敢潛規則我！！」

莊思敏是馬來西亞拿督千金。（IG@jacquelinchng）

豪使過百萬買有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag。（影片截圖）

莊思敏有不少Hermès手袋。（IG@jacquelinchng）

拍片大爆娛樂圈秘聞。（影片截圖）

自爆曾因家境富裕慘失工作。（影片截圖）

身形高䠷的莊思敏起初是做Model，當時沒有人知道她的家庭背景，但其後被同行發現家住別墅區，因而得知她家境富裕，結果令她失去很多工作機會：「以前的Model公司打電話給我說有一個工作本來是定了我了，但是給公司另外一個女生，原因就是他覺得我有錢。我就發了一個很大的脾氣，如果我真的是有錢，我不需要工作啊，你不可以因為我家裏的條件，讓我的機會給其他人嘛。」

被同行發現家住別墅區。（影片截圖）

被誤以為唔憂做。（影片截圖）

從未遇過潛規則。（影片截圖）

莊思敏透露曾有公司睇中她打算簽約做演員，但卻因擔心她會因家底豐厚而比較懶、不願意工作，最後告吹。不過莊思敏亦直言有錢都有好處：「因為我的背景，潛規則我就沒有見過，因為我就是飯局這個富豪嘛。」但她就自爆被變相「潛規則」：「他們覺得我有錢嘛，反過來就跟我說做一個投資人就好了，他們如果要給我一個角色，希望在我身上拿金錢的利益。」

霸氣！（影片截圖）

反被要求出錢投資。（影片截圖）

變相潛規則。（影片截圖）