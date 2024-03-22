《中年好聲音2》四強已出現 驚現陳淑芬生日會任表演嘉賓

「陳淑芬•星星相識50年•生日及答謝晚宴」昨晚於麗晶酒店筵開三十多席，來賓星光熠熠，生日會當然不少得表演嘉賓，除了陳太與修哥之外，亦有《中年好聲音2》四位參賽者，譚輝智、古淖文、顏米羔、安雅希，眾所周知，本周日《中年好聲音2》舉行決賽，任何新聞將對賽果有決定性影響，四位歌手竟然大戰前夕，在TVB極高層樂易玲、何麗全陪同下，出席陳淑芬生日會擔任表演嘉賓，亦認識下同場的星級藝人，有不少《中2》粉絲都感到四位應該得到高層祝福，似乎在缺賽有一定優勢。

《中年好聲音2》顏米羔、安雅希、譚輝智、古淖文昨晚有份出席陳淑芬生日會，決賽前名同極高層出席宴會，點會唔係有優勢呀？

但其實他們出現在陳太生日會是有原因，原來座上客狄波拉是《中年好聲音2》粉絲，昨晚 樂易玲和何麗全到台上後，何生說：「我們上台做什麼呢？首先恭祝陳太生日快樂，我記得陳太半年前已叮囑我 mark 實今天這個日子，但原來不是叫我來，而是叫我帶其他人來，否則我和樂小姐也不用來。不過陳太也是受人所託，那就是狄波拉小姐。」樂小姐說：「我們今天完成任務，可以回台下了。」之後「中年好聲音 2」的表演部份先由安雅希打頭陣唱「今生今世」、接著是譚輝智的「歸來吧」，拉姑在欣賞此曲時彷如小粉絲般站起來跟著一起唱，緊接的是古淖文的「激光中」，再加上顏米羔的「淑女」完成了此部份的精彩演出。

《中年好聲音2》四位歌手顏米羔、安雅希、譚輝智、古淖文，在台上得到陳太逐個介紹，認真夠哂面子。

不過為何《中年好聲音2》有7強選手安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢，但只得四位有幸到場表演？那就不得而知。