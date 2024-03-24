Edward Chan代陳柏宇報平安　親解姜濤與薜凱琪合唱原因

音樂監製Edward Chan （陳浩然）首個個人作品展一連兩場《Blueprint of Memories, by Edward Chan》於亞洲博覽館舉行，首場演出歌手包括姜濤、Edan、方皓玟、衛蘭、薛凱琪、陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳、林一峰、周柏豪等，陣容鼎盛！

久未在港演出嘅薜凱琪。（陳順禎攝）

打頭陣嘅姜濤以一曲《今天只做一件事》為大家暖身，之後與薜凱琪合唱《牆紙》唱出另一種感覺，同Edan合唱《年青有為》⋯⋯嘅評價，姜濤事後都喺IG表示「好難唱」，其實姜濤仲有話今晚演出「係有史以來最緊張一次」，唔通係因為《Dummy》 要同方皓玟咁close ？

仲有周柏豪。（陳順禎攝）

Edan除獨唱《Loverse》外，更與林奕匡合唱《難得一遇》、與林一峰合唱《好不容易》、與姜濤合唱《年青有為》，完騷後，Edan即時在IG發文表示今次係最輕鬆最唔緊張一次，仲話玩得唱得好開心。

陳柏宇受傷後，老婆Leanne都有為佢報平安。（陳順禎攝）

完騷後，Edward Chan接受訪問時，自評有3盞藍燈，亦感謝團隊付出。Edward Chan亦解釋小組演出嘅背後原因，如姜濤配方皓玟合唱《Dummy》因為要散發「辣」度，而與薛凱琪crossover《牆紙》，原來同已故歌后鄧麗君有關。而安排Edan同林奕匡一齊《難得一遇》，原來係因為Edward Chan之前做過功課，知道Edan好鍾意呢首作品。講到作品展尾聲陳柏宇嘅小意外，Edward Chan指陳伯一落台即有救護人員檢查，見佢仲有講有笑都無咁緊張。「話佢無骨折，希望情況穩定，聽日可以繼續演出。」

姜濤同方皓玟合唱《Dummy》。（陳順禎攝）

同薜凱琪合唱《牆紙》。（陳順禎攝）

歌位情歌王子合唱《難得一遇》。（陳順禎攝）