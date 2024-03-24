41歲謝婷婷秘密誕女後近況曝光　神隱加拿大極低調狀態依然極佳

41歲藝人謝婷婷自2019年突然宣布誕下一女後，目前已淡出幕前，並在加拿大過着平凡日子，但至今孩子爸爸身份仍是謎。生活變得低調的婷婷甚少更新社交平台，日前卻現身日本。

謝婷婷對上一次更新Instagram已是今年1月初。（IG圖片）

謝婷婷誕女後神隱加拿大。（IG圖片）

謝婷婷對上一次更新Instagram已是今年1月初，直至日前（22日），謝婷婷在IG限時動態分享近況，頭戴冷帽和太陽眼鏡的她對著玻璃窗單人自拍，並標註身在東京，其後更分享多張在當地享受美食的照片，但身邊未見有人同行。雖然照片中難以看到謝婷婷精緻五官，但穿上厚厚的禦寒外套，身形依然Fit爆。

謝婷婷去咗東京！（IG圖片）

享受當地美食。（IG圖片）

謝婷婷幾年長居加拿大，較早前有網民在「小紅書」分享與謝婷婷在加拿大當地的合照，該名網民寫上：「讓我看看這是哪位大明星過來搞頭髮了？哦！原來是謝霆鋒的妹妹，謝婷婷！有知道她是誰的嗎？給我看看你們爪爪不記得這次是第幾次幫Jennifer 做頭髮了，只記得她還是喜歡這種歐美風的髮型這種歐美風會是你也喜歡的髮型嗎？」照片中可見謝婷婷身穿黑色長袖上衣兼招牌長髮造型示人，臉上有腮紅及塗上唇膏，皮膚保養得，毫無皺紋，與淡出娛樂圈前的樣貌沒有太大分別，完全看不出已經41歲。

照片中可見謝婷婷身穿黑色長袖上衣示人，臉上有腮紅及塗上唇膏。（小紅書圖片）