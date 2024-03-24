潮爆男神街頭生圖流出回春廿年重回顏值巔峰　霸氣回應被指崩壞

一代男神，現年43歲的陳冠希 （Edison）曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角，怎麼看都靚仔。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的時候，狀態可說是時好時壞。陳冠希近年的樣貌經常成為網民討論的焦點。

陳冠希後生時真是超靚仔。

陳冠希是一代男神。(陳冠希微博)

陳冠希一家三口生活幸福。(陳冠希IG)

日前有網民於社交網分享了他在香港街頭偶遇陳冠希的視頻，片中陳冠帶身穿一身自家品牌潮爆服飾，相當有型，簡簡單單的便服打扮穿出了時尚感覺，果然是華人潮流界的代表。頭戴cap帽和太陽眼鏡的他看來回春了20年似的，極有少年感，彷彿重回顏值巔峰。網民都紛紛留言讚Edison的生圖：「又型又帥氣」、「狀態回勇」、「男神魅力非凡」、「華人界的潮流教父」。

陳冠希被偶遇生圖。(抖音)

陳冠希被偶遇生圖。(抖音)

陳冠希被偶遇生圖。(抖音)

其實陳冠希根本不在乎自己是否仍是男神樣貌，早已完全放下了偶像包袱，無懼把最真實狀態展現人前。有女萬事足的他曾表示：「別的都無所謂」，他有囡囡已心滿意足，懶理外界的批評。

陳冠希最新龍年髮型。(微博圖片)

陳冠希最新龍年髮型。(微博圖片)

陳冠希最新龍年髮型。(微博圖片)

點擊睇Edison與囡囡溫馨合照，以及他在上海夜場High爆生圖：

+ 11