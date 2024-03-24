麥明詩盛勁為結婚｜林作母出席　直言唔尷尬：做唔到新抱就做契女

盛勁為和麥明詩今日（24日）在銅鑼灣吉列島遊艇會舉行婚禮，眾多親朋好友都受邀出席。最令人意外，莫過於是麥明詩的前男友的媽媽「林母」亦是座上客。有記者問及是哪一家邀請她出席，林母就回答：「女家，肯定係女家，哈哈哈。」

麥明詩、盛勁為與一眾兄弟姊妹見傳聞，過氣緋聞情侶鄭衍峰和馮盈盈大方同場。（葉志明攝）

林母笑了幾聲後，又說：「Louisa係我契女嘛，做唔到新抱就做我契女。」更直言她們經常見面，說：「唔尷尬，我哋經常見面，有時候都約出嚟飲茶傾吓偈。」有問麥明詩有否為與盛勁為結婚問林母意見時，林母就說：「佢話『冇所謂啦！』正所謂前度嘅媽咪。」

林母被問到對盛勁為的評價時，林母就回答：「呀，我覺得佢好有型，又靚仔，又好有擔當嗰啲囉，我覺得話Louisa都搵到幸福囉。髮型仲好型，又夠高，你睇我個仔，哈哈，我唔係踩我個仔，覺得一比人哋『阿盛』真係...好...」林母也直言兩人分手後，他們麥明詩和林作分手後，她有努力替他們「箍煲」。

林作與麥明詩相戀數年，最終分手收場。（資料圖片）

訪問中，林母更大爆林作知道麥明詩和盛勁為結婚後「有啲刺激」。有記者提到林作忽然和裕美影婚紗相後，林母就大爆：「佢有啲刺激呀，我安慰佢睇開啲，再見亦是朋友，要畀個祝福人哋。」她又表現，現時已慢慢接受了裕美，希望林作早點結婚。林母更說：「到我個仔結婚時，我會請Louisa過去，哈哈哈。」