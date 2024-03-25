中年好聲音2｜黃劍文自認狀態麻麻　唔覺得被打壓：評判係公平嘅

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》昨日（24日）舉行決賽，由安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢競逐冠軍寶座，節目更請邀請到楊千嬅擔任評判。大前日（22日）已經進行抽籤決定出場次序，黃劍文是尾二一個出場，黃劍文接受《香港01》訪問時就表示今次決賽不會有壓力：「希望做好個表演，大家都好enjoy個表演，所以反而興奮同埋感動，想唱好每一首歌畀大家。」

黃劍文想唱好每一首歌畀大家聽。（陳順禎 攝）

黃劍文被問到狀態如何及有沒有信心時，他說：「我今日狀態有少少攰嘅，因為尋日綵排完返屋企瞓都係瞓得5個鐘，今朝又再嚟，因為要opening啊，排舞嗰啲。所以有少少攰，但係我一陣間會儘量令自己興奮，跟住希望有個好嘅表現。」他希望做好自己的部分，而最感動是有很多不同的朋友來支持，也有來自台灣的張芸京，會把他們的支持化作力量好好表現給他們看。

黃劍文自認狀態麻麻，因為瞓得5個鐘。（陳順禎 攝）

黃劍文說到因為選的歌是高難度，所以養聲方面有點困難，只好唱少一點及多聽一點，在最重要的部分才去練習。他被問到上星期於節目中第一次拿到MVP的感覺是怎樣：「因為嗰陣時我知道古淖文攞咗95分，所以當時我覺得唔會係我攞嘅。當宣布咗係我嘅時候，我真係覺我好激動嘅，我嗰刻都有少少眼水嘅，因為好感動。我覺得呢個MVP係對我嚟講係一個認同同埋好大嘅鼓勵囉。」

黃劍文說到因為選的歌是高難度，所以養聲方面有點困難。（陳順禎 攝）

黃劍文被網民指是三甲大熱，他表示很感動，因為沒想到會有那麼多人支持，而被問到是否被打壓時，他就說：「我自己覺得評判係公平嘅，即係佢哋每個人鍾意聽嘅同睇嘅都唔同。咁我會覺得我攞到高分過到關我已經好開心，所以我就冇諗得太多，嚟到七強我已經好感恩同好開心。」黃劍文早前曾表示評判楊千嬅是他的偶像，被問到怕不怕在偶像面前表現失準時，他說：「唔會喎，我仲想望佢！」