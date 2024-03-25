麥明詩盛勁為結婚｜樂易玲坐姿霸氣　林作母滿場飛同一位天王集郵

盛勁為和麥明詩昨日（24日）在銅鑼灣吉列島遊艇會舉行婚禮，眾多親朋好友都受邀出席，當中最令人意外的就是新娘舊愛林作的母親王莉妮都有現身，她受訪時妙語連珠，在網上引起熱議。

麥明詩與老公盛勁為舉行婚禮，一臉幸福，明艷照人。（葉志明攝）

麥明詩的父母都很滿意盛勁為這位女婿。（葉志明攝）

林母表示自己曾對麥明詩無法與林作復合感可惜，並謂：「Louisa（麥明詩）係我契女嘛，做唔到新抱就做我契女。」透露她們經常見面，說：「唔尷尬，我哋經常見面，有時候都約出嚟飲茶傾吓偈。」她又表示麥明詩真的好乖，自己好喜歡對方，過往麥明詩曾在手機寫很長的訊息給自己，她一直保存著，並感到遺憾，但不能再多講，只好祝一對新人永結同心。

林作母親獲邀出席婚宴，她說：「做唔到新抱就做契女。」（葉志明攝）

她大讚新郎哥靚仔過林作，又爆阿仔大受刺激才突然與現任裕美影婚紗相等等，但她對於準新抱與麥明詩的喜愛程度，明顯差天共地，只用「合格」形容裕美，不過比起最初已慢慢接受對方。網民指隔住螢幕都感受到林母的傷感，更有人說：「點諗到林作MMC段關係入面，原來最Move on唔到嘅係林作老母」另外都有網民覺得林母說話比兒子大方得體。

網民睇完林作母親王莉妮訪問後，都表示絕對感受到她的傷感，指她可能比兒子更不能Move on。（葉志明攝）

雖然無緣做麥明詩奶奶，不過林作母親仍興奮地滿場飛，開心程度似乎不輸麥明詩母親麥何小娟。她除了與一對新人影相，又頻頻與不同賓客集郵，包括無綫高層樂易玲、「天下第一關」鄭紹康、林盛斌（Bob），更有一位「天王」，他就是「補習天王」林溢欣（YY Lam）等。

林作母親開心地與一對新人合照。（IG@leenililywong）

王莉妮當正麥明詩是女兒，見對方結婚，喜悅不輸其親生母親。（IG@leenililywong）

王莉妮與樂易玲搭晒膊頭。（IG@leenililywong）

林作母親與「補習天王」林溢欣合照。（IG@leenililywong）

去年麥明詩宣布加盟上市公司傳承教育集團，出任非執行董事，並點名感謝該公司的林溢欣。林溢欣是香港的補習天王，他任職遵理教育期間，曾有指他每年為遵理帶來逾億收入，年薪達8千萬；2015年他獲另一補習學校現代教育以年薪逾8,500萬港元豐厚條件利誘他跳槽，成為城中佳話。不過他卻選擇於大前年自立門戶，跟拍檔創立凝皓教育。而林作曾在遵理任教IELTS，都算與林溢欣做過同事，未知林母是否因此找他合照？

林溢欣是補習天王，桃李滿門，亦不時與圈中人合作。（IG2yylamjayden）

而場內另一位德高望重的長輩就是樂易玲，她影合照時坐在椅上，而麥明詩、盛勁為就站她身後，輕碎她肩膊。樂小姐撓埋雙手坐姿超霸氣，被指似「女王」，她在IG貼上合照，祝福二人「勁勁勁甜麥！」