中年好聲音2｜楊千嬅做評審惹爭議最終獲讚　指成就人夢想很有福

《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）舉行，除了一班常駐評判外，楊千嬅亦有為決賽擔任嘉賓評審，不過網民事前對此反應兩極，楊千嬅貴為天后級人馬、《新秀》出道廿幾年兼舞台經驗豐富，有人認為絕對有資格；但亦有網民批評她未夠班做評審，指7強參賽者可能全部唱得比她好，樂壇前輩周啟生更激動謂：「只係一個人人都認為唱歌唱得唔好嘅女歌手，擔任一個唱歌比賽嘅評判。有人撐佢認為做呢個唱歌比賽評判，係唔需要唱歌唱得好，我想問呢個係乜嘢偉大精警邏輯？係唔係孕育一個新香港去接受一啲完全冇水平嘅嘢？」

楊千嬅擔任《中年好聲音2》評判，事前引起爭議。（陳順禎攝）

未知是否因為此是非，令千嬅當晚拒絕受訪，而最終她的評審表現其實不錯，會對比參賽者決賽與平時的表現，明顯有做功課，一直有追開節目。她在節目上透露自己有不少朋友參賽，笑稱：「我好多親戚朋友都有參加，不過較早之前已經稍作休息。」主持車婉婉即表示：「暫別舞台啫！」

車婉婉都讚千嬅對節目跟得好貼。（IG@yeungchinwah）

千嬅其中一位參賽朋友就是早前已「暫別舞台」的甘永傑，新秀出身的他與丁子高、AGA未婚夫「的士邦」熟稔，丁子高貼出與千嬅和對方的合照，甘永傑也表示：「估唔到我哋喺TVB一廠影相」而楊千嬅則轉載並謂：「稍作休息🤣」

甘永傑（右）原來就是千嬅其中一位「稍作休息」的《中年好聲音2》參加者。（IG@bryant_kam）

賽後千嬅亦有分享擔任評判的感受，她說：「每個人都背負着自己的成長故事，當中包括生活上的考驗，家庭責任，經歷各種不同的高低起跌，在營營役役的生活中，慢慢便將自己的初心和夢想埋藏起來。人生需要有夢想，生活才會有目標，這是活著的意義。」她指自己很喜歡《中年好聲音2》，並謂：「很喜歡中年好聲音這個節目，我們除了培育年輕人鼓勵他們追夢，中年人的夢想也很需要去支持。學無前後，達者為先，在追夢的路上，有心跳就有希望，能夠成就別人的夢想是很大的福氣。很感激今日每一位參賽者的付出，從報名的一刻奮戰到最後這個舞台上，你們選擇了一份絕不容易的堅持和非一般的壓力，你們的努力除了帶給了觀眾一個很感動很精彩的演出，同時也喚醒了我們的初心和追夢的熱誠，輸出了一份滿滿的正能量，謝謝你們💜」

楊千嬅沒有接受訪問，但就在擔任評判後分享感言。（IG@yeungchinwah）

不少人留言讚她做評判很有心，說：「你是最好的💜除了技巧同感情，你仲傳授好多人生哲理比大家，大愛你的無私與謙卑」、「尋晚見你好認真去鼓勵每個選手，讓他們去做自己，去享受舞台，好窩心！」、「睇得出你對每個參賽者都好supportive，有啲位仲睇得出你好sweet🫶🏻 坐得上評判個位，相信你嘅壓力都唔細，面對外間各種嘅聲音，再次欣賞你嘅大方」