25歲何超欣性感照遭朋友流出　超低胸小背心曬驚人玲瓏身材

現年25歲的已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣曾被賭王公開稱讚是最靚女兒：「阿三就個個女都靚，阿四細女（超欣）就靚到不得了！」萬千寵愛在一身的她有學識之餘仲非常省鏡，多年來生活作風保持低調，一直以女學霸形象示人。不過，近年她積極經營內地社交平台，更頻頻公開現身時大騷性感，深受中港網民歡迎。

何超欣早前出席家族新酒店開幕相當搶鏡！（葉志明攝）

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最近，疑似她的好友就流出何超欣一身超性感的照片，照片中的何超欣身穿白色緊身小背心，性感得來又帶點青春氣息，朋友更忍不住留言：「這張太美了，就先發了！」

好性感！（小紅書照片）

何超欣小學時就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年班時曾獲選「最有潛質運動員」。12歲就遠赴英國讀書，在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分成績，獲劍橋收錄。不過有主見的何超欣最後就選擇跟隨哥哥何猷君步伐，入讀到美國就讀麻省理工學院，她言道：「我覺得已經喺英國寄宿學校 6 年，想去美國睇吓新環境。」除了是美國麻省理工學院（MIT）雙學位畢業生，更是清華大學中國公共政策碩士。近年更以精英身份到各地交流，去年更到清華附屬小學化身「一日老師」向學生們授課。

充滿異域風情。（小紅書圖片）