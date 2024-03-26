千億女友懶理李澤楷新緋聞首現身祝福新人　神隱半年美貌持續升級

2015年港姐季軍，現年31歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，可是2021年7月卻傳出兩人分手的消息。郭嘉文至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，甚少更新IG分享近況，她對上一次出post已是2023年的10月30日，將近半年前。日前有網民於新加坡偶遇李澤楷，當日李澤楷打扮輕便，沒有戴眼鏡，神情輕鬆地與一名神秘女子嘆咖啡，不禁令人猜想他是否已有新戀情。

郭嘉文感情生活成謎。(IG圖片)

郭嘉文當年選港姐時個樣。(節目截圖)

郭嘉文一向都靚。（IG@karmen_kkm）

(右至左) 郭嘉文與鄺潔楹及林凱恩是好閨密。(ig圖片)

郭嘉文靚樣愈見標緻。(IG截圖)

前日（24日）麥明詩與盛勁為舉行盛大婚宴，大批圈中好友應邀赴會祝賀一對新人，與麥明詩未有在幕前合作過的郭嘉文，原來也是座上客之一，未知她是與新娘子抑或新郎哥份屬好友。行事作風低調的郭嘉文，這次可算是她盛傳與李澤楷分手後，首次公開露面。

麥明詩、盛勁為與一眾兄弟姊妹見傳聞，過氣緋聞情侶鄭衍峰和馮盈盈大方同場。（葉志明攝）

雖然郭嘉文並沒有於社交網分享自己出席婚禮的照片，可是從戴祖儀分享當晚婚宴上的大合照可見，她與郭嘉文以及陳庭欣等同枱，曝光了郭嘉文的最新近照，麥明詩亦有轉發該張合照。久未露面的郭嘉文身穿香檳色露肩晚裝，妝容清新漂亮，打扮恰到好處，不會搶了主人家的鏡，也很尊重場合。她的樣子更是愈見精緻，明艷照人，看來並沒有受到李澤楷疑似有新戀情的傳聞影響心情。

戴祖儀曝光了郭嘉文近況。(ig圖片)

麥明詩都有轉發。(ig圖片)

李澤楷出席旗下保險公司周年慶。（小紅書）

李澤楷與神秘女子聚會。（小紅書）

2021年，Karmen與李澤楷傳出分手消息，李澤楷向傳媒表示工作繁忙，私人問題不作回應。而Karmen亦不時出Post宣傳產品，又留下工作聯絡方式，疑為復出幕前作準備。（VCG）

《2015年香港小姐競選》季軍郭嘉文入行後獲安排於節目《東張西望》擔任主持，翌年她被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，之後榮升「千億女友」的Karmen淡出娛樂圈，過着養尊處優的生活。（VCG）

【香港小姐2022初選】後來成為李澤楷女友的郭嘉文初選時相當清純，最後勇奪季軍。（視覺中國）