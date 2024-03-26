千億女友懶理李澤楷新緋聞首現身祝福新人 神隱半年美貌持續升級
撰文：張嘉敏
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2015年港姐季軍，現年31歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，可是2021年7月卻傳出兩人分手的消息。郭嘉文至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，甚少更新IG分享近況，她對上一次出post已是2023年的10月30日，將近半年前。日前有網民於新加坡偶遇李澤楷，當日李澤楷打扮輕便，沒有戴眼鏡，神情輕鬆地與一名神秘女子嘆咖啡，不禁令人猜想他是否已有新戀情。
前日（24日）麥明詩與盛勁為舉行盛大婚宴，大批圈中好友應邀赴會祝賀一對新人，與麥明詩未有在幕前合作過的郭嘉文，原來也是座上客之一，未知她是與新娘子抑或新郎哥份屬好友。行事作風低調的郭嘉文，這次可算是她盛傳與李澤楷分手後，首次公開露面。
雖然郭嘉文並沒有於社交網分享自己出席婚禮的照片，可是從戴祖儀分享當晚婚宴上的大合照可見，她與郭嘉文以及陳庭欣等同枱，曝光了郭嘉文的最新近照，麥明詩亦有轉發該張合照。久未露面的郭嘉文身穿香檳色露肩晚裝，妝容清新漂亮，打扮恰到好處，不會搶了主人家的鏡，也很尊重場合。她的樣子更是愈見精緻，明艷照人，看來並沒有受到李澤楷疑似有新戀情的傳聞影響心情。
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