羅子溢夫妻檔澳門街頭咀嘴曬恩愛　楊茜堯狀態被指不及同行影后

羅子溢和太太楊茜堯可謂圈中模範夫妻，二人當年因合作無綫（TVB）劇集《On Call 36小時》而撻着成為情侶，並於2016年拉埋天窗。轉眼間，兩人結了婚已快8年，並先後誕下大女「小珍珠」羅翊心和幼子Eden，湊成「好」字，一家四口幸福美滿。

楊茜堯與羅子溢一家四口。(ig圖片)

幸福美滿。（微博圖片）

外間常說婚姻進入第七年會有「七年之癢」，但這問題顯然沒有出現在羅子溢和楊茜堯身上，兩公婆去年攜手輕鬆走過，而且這對「姊弟戀」由拍拖至今恩愛如昔，他們對另一半仍熱情如火，不時為對方炮製驚喜，令人羨慕。

羅子溢和楊茜堯之前放低小朋友一陣，二人世界慶祝結婚7週年紀念。（IG@lawhimmm）

兩公婆對對方依然熱情如火。（IG@tavia_yeung）

So Sweet!（IG@tavia_yeung）

自婚後已甚少拍劇的楊茜堯，最近再次活躍幕前，拍攝新劇《黑色月光》，而老公羅子溢則憑無綫劇《婚後事》中「潘善仁」一角人氣急升。日前，二人在澳門被野生捕獲，兩公婆的服飾無論搭配還是顏色都襯到絕，身為「愛妻號」的羅子溢全程拖實太太，但身邊卻還有另一位影后級人馬，就是劉嘉玲，三人正在官也街拍攝，網民估計羅子溢兩公婆應為劉嘉玲的新節目《嘉人自友約》擔任嘉賓，貴為影后的的劉嘉玲還即場用手試食，毫無架子，現場吸引大批市民、遊客圍觀。

楊茜堯拍攝新劇《黑色月光》，被指靚樣升級。(資料圖片)

羅子溢最近憑無綫劇《婚後事》人氣急升。(《婚後事》截圖)

羅子溢夫妻檔，與劉嘉玲在澳門拍攝節目。（小紅書截圖）

愛情號羅子溢全程拖實太太，非常恩愛。（小紅書截圖）

片中所見劉嘉玲戴上墨鏡，一陣服飾打扮休閒得來不失貴氣。雖然劉嘉玲年齡比楊茜堯大14歲，但皮膚依然緊緻，姿態優雅之餘身材亦凹凸有致。有網民留言：「楊怡（楊茜堯）自從生小孩之後，老了十歲」，又言：「劉嘉玲的狀態居然比楊怡（楊茜堯）還好。」不過則有網民回覆：「她冇生過孩子的。」

3人邊行邊有講有笑。（小紅書截圖）

網民大讚劉嘉玲狀態比楊茜堯好。（小紅書截圖）

網民大讚劉嘉玲。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

+ 8

另外，也有網民在澳門戀愛巷影到羅子溢和楊茜堯在街上拍攝一個咀嘴的畫面，大讚二人激情又恩愛，期待節目出街。

兩人又到了澳門戀愛巷拍攝，羅子溢貼心照顧太太。（小紅書截圖）

兩人又到了澳門戀愛巷拍攝，羅子溢貼心照顧太太。（小紅書截圖）

兩人又到了澳門戀愛巷拍攝，羅子溢貼心照顧太太。（小紅書截圖）

兩人又到了澳門戀愛巷拍攝，羅子溢貼心照顧太太。（小紅書截圖）