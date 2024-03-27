何超盈減磅成功堪比賈玲　曾因懷孕暴脹將分享過程：不想害了你們

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈自從結婚生女後甚少公開露面，去年她自爆因社恐而害怕面對鏡頭。上周六（23日）何家總動員出席澳門新酒店的開幕禮，當日適逢媽咪四太梁安琪的生日，但何超盈都不見蹤影，惹來外界揣測，昨日（26日）何超盈激罕在社交平台曬出與老公辛奇隆的合照，她透露老公是特別請假24小時來回紐約同香港，但可惜因女兒染上手足口病，所以二人未能到場。

何超盈夫婦缺席澳門新酒店開幕禮。（微博@何超蓮Laurinda）

當日適逢四太梁安琪的生日，何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤及何超欣都有出席。（微博@何超欣Alice）

為四太梁安琪慶生。（小紅書圖片）

溫馨。（小紅書圖片）

何超盈透露老公是特別請假24小時來回紐約同香港，但可惜因女兒染上手足口病，所以二人未能到場。（微博@SabrinaHo何超盈）

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相中何超盈小鳥依人依偎在老公膊頭，而辛奇隆亦冧爆望實老婆，但竟有網民留言道：「她老公的手是廢了嗎？都不摟着。」而何超盈亦出面維護老公：「看得出來其實他真的不是明星他真的不會牌（拍）照原諒他吧。反正我覺得好看就可以了。」

何超盈小鳥依人依偎在老公膊頭，而辛奇隆亦冧爆望實老婆。（微博@SabrinaHo何超盈）

力證二人恩愛！（IG@xsabrinahox）

何超盈出面維護老公。（微博截圖）

狀態大勇！（IG@xsabrinahox）

身穿黃色高衩晚裝的何超盈手腳十分纖幼，大騷香肩鎖骨，狀態大勇，有網民大讚她「減肥成功堪比賈玲」，但何超盈就謙虛表示：「賈玲姐更值得你們欣賞。」雖然有人指何超盈成功減磅後因太瘦顯得顴骨高，影相不好看，她亦大方回應：「本來顴骨就很高的，過了這星期後吧，我寧可給大家看着我減肥保持健康體魄的過程，免得有些不實牌子寫着我的名字，買廣告發生了不少次，我不想害了你們。」網民紛紛留言表示期待，又大讚她目前狀態Fit爆！

何超盈自婚禮後已甚少露面。（IG@elly）

2019年6月仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen）結婚，身為新娘子好閨密的何超盈都有擔任姊妹。（視覺中國）

當時陀B七個月的何超盈體型極之有份量。（視覺中國）

有網民大讚何超盈「減肥成功堪比賈玲」。（微博圖片）

但何超盈就謙虛表示：「賈玲姐更值得你們欣賞。」（微博截圖）

何超盈有意分享減肥過程。（微博截圖）