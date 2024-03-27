不老男神見偶像前篤波至凌晨　竟被粉絲大鬧：他又玩玩玩不上班

張智霖（Chilam）一向熱愛桌球，去年年底世界頂級桌球手奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）到澳門參加《2023澳門桌球大師邀請賽》，並在表演賽中對戰丁俊暉，張智霖亦有到現場觀戰，更有幸與偶像奧蘇利雲切磋。近日奧蘇利雲訪港出席《2024香港國際桌球明星挑戰賽》，張智霖當然有去捧場，昨日（26日）袁詠儀（靚靚）在微博分享合照，並寫道：「又見偶像@rosullivan147，奧沙利文（內地譯名）真的好可愛、紳士，張生可開心了。」相中所見，二人與奧蘇利雲合照，奧蘇利雲搭着他們膊頭，非常親切，而張智霖更與偶像相談甚歡！

張智霖（Chilam）一向熱愛桌球。（微博@張智霖）

去年年底張智霖與偶像奧蘇利雲切磋。（微博@張智霖）

二人與奧蘇利雲合照。（微博@袁詠儀靚靚）

再見偶像！（微博@袁詠儀靚靚）

相談甚歡！（微博@袁詠儀靚靚）

其實張智霖日前（25日）曾被網民捕獲在灣仔一間桌球館打桌球，該網民透露張智霖當晚凌晨一點幾才離開：「夜裏手癢去灣仔一間波樓打球，遇到了張智霖和蘇志威，我就不好意思過去打擾合照了。」相中所見，張智霖非常專注地「篤波」，而且姿態標準，十分有型。不少網民都留言大讚張智霖體態年輕，充滿少年感，但竟有不少粉絲表達不滿：「他為什麼老是玩玩玩不工作？火大！粉絲盼他營業望眼欲穿！」、「他又玩玩玩不上班」，不過亦有人表示理解：「為啥要工作，不缺錢時誰愛工作啊」、「做一休一，做半年休半年，勞逸結合，向他學習。」

張智霖日前（25日）被網民捕獲在灣仔一間桌球館打桌球。（小紅書圖片）

非常專注。（小紅書圖片）

之前亦曾被偶遇。（影片截圖）

有粉絲表達不滿話張智霖不務正業。（微博@張智霖）