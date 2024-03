周殷廷手機套成焦點竟被指老餅　網民稱變「YT大叔」獲高EQ回覆

周殷廷(YT)即將在九展Star Hall舉行一連兩場演唱會,日前(26日)公開發售,火速售罄,可謂一票難求。而近年YT隨著與JFFT等YouTube頻道和網台合作,吸納了一堆年輕支持者,尊稱他「YT大哥」,想不到他的手機殼近日在直播中意外曝光,居然令他被指用「老餅手機殻」,笑他驚變「YT大叔。」

YT一連兩場的演唱會門票,火速售罄。(Instagram:whoisyanting)

YT在賣飛前一晚現身JFFT的網台,與主持床哥開「床哥心事台」直播,期間他拿出電話,率先嘗試進入購票網站。有網民見到他所用的電話套,是被指帶「長輩味」的揭蓋電話套,就感到非常驚訝,認為與YT形象有點違和,實在意想不到。

YT在節目中拿出手機,他用的原來是揭蓋手機套。(YouTube:JFFLive)

多年來,網上都有不少討論,認為通常是上了年紀的中、老年人才特別喜歡用揭蓋電話套,主要原因是他們多講求實用性,這用電話套一來能保護屏幕和電話,即使跌落地都不至於「爆Mon」;此外,它裡面多數附帶卡片套功能,讓用戶能放置八達通、身份證等證件,相當方便。

揭蓋手機套,常被年輕一代標籤成長輩才會用,而相對於年輕人愛用的電話殼,它較講求功能性、實用性。(YouTube:JFFLive)

近月社交平台Threads聚集了眾多00後用戶,因此這個電話套就在社群中掀起討論,可說是顯出世代鴻溝,有人貼圖說:「估唔到YT竟然用呢種手機殼……」惹來數千Likes,有人說:「變咗YT大叔」、「坐兩蚊車專用㗎喎。」、「中間有冇入住張卡片?」有人解釋,這為Samsung某型號電話的原裝機套,還有位放支筆,實而不華。此外,也有人覺得始終是「Your face, your fate.(樣貌決定命運)」,回覆:「YT大哥用就瞬間變得好有型」、「人型用咩都型」,獲原Post主回覆:「就算佢用3310我都可以」

相信連YT本人都沒想過,自己平平無奇的手機套竟成為網民焦點。(Threads圖片)

而一向經常現身討論區,不怕與網民交流、又喜愛「講經」的YT,就解釋自己很喜歡這個電話,因為無論是拍片畫Story board、當電子筆記本來書寫、畫圖表都很方便,他又說:「I can have a phone that allows me to pretend cool or I can have a phone that helps me make money even when I don’t look at it. I know which one I will pick.(我可以要一部讓我扮型的電話,又或是一部即使我不使用時都能幫我賺錢的電話,我自己知道我會選哪部。)」不少網民讚YT是最佳代言人,搞笑用他的新歌歌名《三生有幸》食字,改成《三星有幸》。