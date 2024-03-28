周殷廷手機套成焦點竟被指老餅　網民稱變「YT大叔」獲高EQ回覆

周殷廷（YT）即將在九展Star Hall舉行一連兩場演唱會，日前（26日）公開發售，火速售罄，可謂一票難求。而近年YT隨著與JFFT等YouTube頻道和網台合作，吸納了一堆年輕支持者，尊稱他「YT大哥」，想不到他的手機殼近日在直播中意外曝光，居然令他被指用「老餅手機殻」，笑他驚變「YT大叔。」

YT一連兩場的演唱會門票，火速售罄。（Instagram：whoisyanting）

YT在賣飛前一晚現身JFFT的網台，與主持床哥開「床哥心事台」直播，期間他拿出電話，率先嘗試進入購票網站。有網民見到他所用的電話套，是被指帶「長輩味」的揭蓋電話套，就感到非常驚訝，認為與YT形象有點違和，實在意想不到。

YT在節目中拿出手機，他用的原來是揭蓋手機套。（YouTube：JFFLive）

多年來，網上都有不少討論，認為通常是上了年紀的中、老年人才特別喜歡用揭蓋電話套，主要原因是他們多講求實用性，這用電話套一來能保護屏幕和電話，即使跌落地都不至於「爆Mon」；此外，它裡面多數附帶卡片套功能，讓用戶能放置八達通、身份證等證件，相當方便。

揭蓋手機套，常被年輕一代標籤成長輩才會用，而相對於年輕人愛用的電話殼，它較講求功能性、實用性。（YouTube：JFFLive）

近月社交平台Threads聚集了眾多00後用戶，因此這個電話套就在社群中掀起討論，可說是顯出世代鴻溝，有人貼圖說：「估唔到YT竟然用呢種手機殼……」惹來數千Likes，有人說：「變咗YT大叔」、「坐兩蚊車專用㗎喎。」、「中間有冇入住張卡片？」有人解釋，這為Samsung某型號電話的原裝機套，還有位放支筆，實而不華。此外，也有人覺得始終是「Your face, your fate.（樣貌決定命運）」，回覆：「YT大哥用就瞬間變得好有型」、「人型用咩都型」，獲原Post主回覆：「就算佢用3310我都可以」

相信連YT本人都沒想過，自己平平無奇的手機套竟成為網民焦點。（Threads圖片）

而一向經常現身討論區，不怕與網民交流、又喜愛「講經」的YT，就解釋自己很喜歡這個電話，因為無論是拍片畫Story board、當電子筆記本來書寫、畫圖表都很方便，他又說：「I can have a phone that allows me to pretend cool or I can have a phone that helps me make money even when I don’t look at it. I know which one I will pick.（我可以要一部讓我扮型的電話，又或是一部即使我不使用時都能幫我賺錢的電話，我自己知道我會選哪部。）」不少網民讚YT是最佳代言人，搞笑用他的新歌歌名《三生有幸》食字，改成《三星有幸》。