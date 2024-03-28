黎明詩病逝｜《霸王花》演女警青春活潑　與柏安妮被周文健呃感情

90年代玉女歌手黎明詩（Stephanie)在今（28日）驚傳因癌病離世，終年58歲。據有報導指出，積極抗癌有大半年時間的她在睡夢中離開，不少圈中好友亦收到此消息。

黎明詩驚傳離世。（影片截圖）

Stephanie除了是歌手身份推出多張個人專輯之外，她亦曾以演員身份參與多部電影拍攝，其中在1988年的《霸王花》中飾演女子特警隊成員Betty最令人印象深刻。當年剛入行不久的她就參與《霸王花》的拍攝，23歲的她在電影中以一頭短髮示人，再配上圓潤的臉孔，模樣青春活潑，非常可愛。

黎明詩曾參與《霸王花》系列拍攝。（網上截圖）

在電影中作為女子特警隊成員的Stephanie，經常與其他「霸王花」好姐妹聚在一起玩，就好像吳君如、惠英紅、柏安妮等，一起鬧出了許多笑話。而在劇中她與柏安妮同時有一個花心男友周文健，但周文健欲是欺騙她們感情。「霸王花」有多位成員，成員間各有屬於自己的戲碼，分配上相當平均，而Stephanie青澀模樣再加上自然的演技，令她當時都備受關注。

黎明詩青澀模樣。（網上截圖）

而《霸王花》為觀眾帶來不少歡樂，Stephanie在隔年亦獲邀參與續集《神勇飛虎霸王花》。除了《霸王花》系列之外，她還曾參與拍攝《偷情先生》、《獄中龍》、《四大家族之龍虎兄弟》等電影，1994年《正乞兒》就是其最後拍攝的一部電影。