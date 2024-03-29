53歲凍齡大灣仔開騷前夕驚現大肚腩　曾身形健碩擁六嚿腹肌

現年53歲的林曉峰（阿Lo），近年成功在內地殺出一條血路，先後憑《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》及《聲生不息》等真人騷在內地知名度大增，人氣急升，而且還多了一個「歌手」身份，頻頻在內地節目「獻Sing」。歌喉獲讚的林曉峰，更即將在廣州、深圳、順德及東莞舉行他的《想你的FENG吹到了…》巡迴音樂會，迎來事業第二春。

林曉峰近年在內地撈得風山水起，吸納不少粉絲。（林曉峰微博圖片）

林曉峰在內地殺出一條血路。（微博@大灣仔的夜）

「大灣仔」身分令林曉峰內地人氣急升。（微博@大灣仔的夜）

音樂會首站廣州站，將於4月13日舉行，開騷在即，林曉峰連日來除了不停為個唱宣傳外，最緊要一環就當然是錄歌啦。日前他就在社交平台分享了一段「男歌手的一天」短片，片中，林曉峰一大朝早精神奕奕地到達鄧智偉的錄音室灌錄新歌，在錄音室裏面的他，收起平日的搞笑，投入情緒，而且非常認真地在聽取鄧智偉的意見，務求做好每個細節，唱得更好。

林曉峰現時還多了一個歌手身分。（林曉峰微博圖片）

廣州站門票已公開售價。（林曉峰微博圖片）

林曉峰同鄧智偉合作錄製新歌。（林曉峰微博圖片）

不少網民都被林曉峰的歌聲和認真所打動，紛紛留言鼓勵：「這位男歌手4.13請唱久一點 唱到罰錢」、「好聽」、「這位男歌手好厲害」、「曉峰事業有成，可喜可賀」及「保養好好」等。雖然樣貌長期保持童顏，但也有網民留意到林曉峰凸腩，縱使穿上衛衣也難掩大肚腩，身形似乎要加倍努力，網民搞笑說：「Lo哥係咪太大壓力，食肥咗？有肚腩仔喎」。

林曉峰分享當男歌手的一日。（小紅書）

林曉峰驚現大肚腩。（小紅書）

投入情緒。（小紅書）

期間曾經氣餒。（小紅書）

之後再來過。（小紅書）

鄧智偉現場監督。（小紅書）

愈唱愈好。（小紅書）

其實，林曉峰身形多年來，一向都有些肉地，不過他之前都曾經為角色需要及演唱會，由肥佬變大隻佬，搏命操肌減脂，練到手瓜起𦟌和六塊腹肌。現時離演唱會還有少少時間，看來林曉峰要加把勁了。

林曉峰曾擁有健說身形和6嚿腹肌。（IG@ahlo）

曾在節目上騷肌。（電視截圖）