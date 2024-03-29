炎明熹疑被Twins取代做快餐店新代言人？ 粉絲轟動：還我Gigi！

Gigi炎明熹由去年開始一直擔任連鎖快餐店主要代言人，不過日前快餐店在社交媒體宣布將與女子組合Twins合作，引起不少網民猜測Gigi的代言地位將會被Twins取代，對此網民反應兩極，有Gigi支持者指沒有Gigi就不會光顧，亦有網民表示到餐廳用餐，不用再聽Gigi唱的廣告歌《好想約你》而感高興。

Gigi炎明熹由去年開始一直擔任連鎖快餐店大家樂主要代言人。（大家樂Facebook）

快餐店在社交平台上載了Twins成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）的最新宣傳海報，並留言寫道：「下一站唔一定係天后，仲可以係大家樂！Twins 蔡卓妍&鍾欣潼首次合作，究竟會帶嚟咩新火花呢！好快登場㗎喇，呢幾日記得mon住我哋呀！」

不過日前大家樂在社交媒體宣布將與女子組合Twins合作。（大家樂Facebook）

Twins係咪取代炎明熹做代言人？（大家樂Facebook）

有大批Gigi的粉絲在快餐店的Facebook專頁以紫色心心來「支持炎明熹」，並留言指表示：「還我Gigi」、「點解要換人，唔去lu」、「如換代言不會再幫襯」、「喜歡炎明熹，好想約你已入心！希望再會找炎明熹代言人！會幫襯多啲」、「支持Gigi，無Gigi唔會去」等。

前年大家樂曾為聲夢學員推出閃卡。（大家樂Facebook）

不過另一邊廂，也有不少網民留言歡迎快餐店換Twins做新代言人「支持Twins」、「有得望住你哋食飯都開心D」、「好掛住你哋！」、「之前一直唔開胃，轉咗你哋好好多」、「唔使再聽《好想約你》」、「換咗人，順眼晒！」。另外，阿Sa亦非常識做，立即分享了登入快餐店App的截圖。