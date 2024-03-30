福祿壽訓練學院｜王祖藍神還原「癡情基」　陳山聰扮劉華片段曝光

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音2》強勢推出，第一至第三集時長足足1.5小時，直到第4集開始才回復1小時播映時間。扮嘢形象深入民心的福祿壽，將會在全新節目升呢導師，分別變成Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷），在五十名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。



李思捷呢個O嘴表情真係好激罕。

陳山聰當年扮劉德華到底會有幾似？

三位導師喺條Opening片已經各出奇謀施展渾身解數。

一心想將扮嘢精神發揚光大的三子，與製作組精心炮製了以「扮嘢史」為主題的開場片，片段中三子分別以六個不同造型上陣，由粵語片年代開始分析及解構香港扮嘢史，片段中除了有三子落力扮鬼扮馬，還夾雜了大量無綫昔日經典扮嘢場面，除有盧海鵬惡搞「成年版欣宜」的爆笑一幕、《金像獎歌曲頒獎典禮》的爆笑惡搞金曲、陳山聰入行初期扮演劉華的珍貴片段外，還有鄭少秋（秋官）扮嘢才藝放送。有「扮嘢秋」之稱的秋官，當年先後扮過Michael Jackson、張學友、郭富城、劉德華及草蜢等，當中「真永遠劉華」的神還原度更是令人拍案叫絕。

盧海鵬呢吓扮欣宜真係笑足咁多年。

原來秋官當年扮過草蜢，拍檔仲要係羅嘉良同林家棟。

當年《掃墓》好經典。

除了召喚集體回憶，相隔六年再度合體參與無綫綜藝節目製作的三子，還絞盡腦汁為節目的Opening表演獻上以城中話題人物為藍本的全新扮嘢造型—「2B一癡」：「癡情基」、「美B」及「光B」。三個造型之中，以祖藍的「癡情基」最為吸睛，無論髮色、髮型、眼鏡、衣著、甚至是手中長期的住的白色膠袋，均神還原本尊；更令人驚艷的是，「癡情基」另一半Quiz Wong雖由靚女Dancer扮演，但該名Dancer同樣甚有扮嘢天份，無論髮型、神情、肢體動作及笑容均神倒模本尊！另祥師兄的「美B」及思捷的「光B」造型亦與本尊似到十足，思捷更刻意劃大「鼻哥窿」、長期彎腰兼依起棚牙向扮演的話題人物致敬，相當抵死。

「扮嘢秋」絕對名不虛傳，想回味番佢當年嘅精彩扮嘢表演？記得睇《福祿壽訓練學院》。

當然仲有福祿壽嘅經典造型回顧啦。

王祖藍嘅《金手指》版梁朝偉早前曝光後引發迴響。

王祖藍神還原「癡情基」。

王祖藍神還原「癡情基」。

除了導師，兩位「扮工室助理」陳懿德及郭珮文（Juliana）亦施展渾身解數發放笑彈，身為「東張女神」之一的德德，放下港姐包袱畫綠面扮竹之餘，由於肩負「龐然大竹」，由出場開始已處處碰壁，除了入場時Kick住Kick住，在台上又因動作太大多番意外「襲擊」Juliana，名副其實「生人勿近」，德德更瘋狂爆笑自嘲：「人哋塞車，我塞竹」及「I am just a 竹」；至於Juliana同樣搞鬼，首度擔任節目主持的她未知是否仍有點怯場，多番出現語障慘況，要德德幫忙解圍，祖藍笑言：「你嗰啲唔係講解，係翻譯，我唔係好聽得明佢（Juliana）講乜。」

大家認唔認得呢位Lady Gaga係邊位呢？

呢位「比卡超走音王」雖然扮嘢不足，但絕對搞笑有餘。

齋睇個造型同衫件，係咪好奇心大爆發呢？

過五關斬六將殺入首個海選回合的50位入圍者，將輪流上場獻技，50位入圍者的出場次序，將由三位導師輪流憑對各單位參賽者代號的直覺「盲選」決定，換言之三子能否揀中心水選手可謂全靠運氣，只要一揀，無論質素好壞，都會自動入組！三位導師之中，思捷堪稱「地獄黑仔王」。在首集「海選24強」中，3位導師各有8次揀心水選手機會，首集的高質選手其實相當多，除了有還原度勁高的郭富城、黃家駒、林峯、羅志祥及龍婷，還有爆笑版張國榮、青春版Lady Gaga、泥漿版高海寧、有多年演出經驗的「舞」林高手，以及「扮聲王」。

一集兩面有兩個人扮林峯架播。

兩個扮緊嘅，其實都係偶像級人馬。

「無厘頭假髮男」演出絕對超乎上仗，而左邊嘅參賽者又會有咩驚喜帶畀大家呢？

玩到揈頭髮同剝衫又係咩事？

其中一名男參賽者陳柏曦，除了顏值指數直逼「3分1個張智霖」，扮聲亦相當出色，先後一人扮勻劉德華、林峯、張學友、譚詠麟、黎明、郭富城等，更獲祖藍激讚「佢直頭係xx李思捷！」期待值爆燈。雖然精英雲集，可惜思捷卻連環「中大伏」，不斷揀中「最惡搞零潛質」入圍者，飽受祖藍及祥師兄嘲笑的同時，還多番驚現嚇到口都合唔埋的搞笑「天然呆」表情，甚至一度激氣至追打祖藍，場面爆笑。首集的「既驚嚇又驚喜」選手為數不少，最經典的有「比卡超走音王」、「無厘頭假髮男」及「醬爆亂舞王」，其中「比卡超走音王」不但走音無極限，更斗膽當眾向李思捷Say No！至於「醬爆亂舞王」則搞笑肢體潛能爆燈，嚇到思捷一度唔識反應。

呢兩位就一個「變乜都得」、一個就勁似昔日Hit爆樂隊組合嘅男主音。

其實除咗思捷，祖藍都中咗個大伏，總之好搞笑。

其實除咗思捷，祖藍都中咗個大伏，總之好搞笑。