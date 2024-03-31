頂級女神生圖流出真實狀態凍齡不再　嫁富商多年屢傳婚變關係成謎

現年69歲的「大美人」一向駐顏有術，無論樣貌和身材都keep得好好，即使已經青春不再，卻展現了不同年紀的美態，完美示範優雅地老去，如今老了也依然漂亮迷人，風采依然，舉手投足都充滿星味，是不少人心目中永遠的女神。日前有網民於藝術展偶遇林青霞，並把她的生圖放到社交網上分享，曝光了她的真實狀態。

邢愛林透露私底下的林青霞母愛十足。（微博圖片）

第60屆金馬獎另一項「終身成就獎」頒發予林青霞。（金馬獎直播截圖）

第60屆金馬獎另一項「終身成就獎」頒發予林青霞。（金馬獎直播截圖）

林青霞壓軸亮相金馬獎紅地氈。（金馬獎直播截圖）

林青霞年前參演了內地綜藝真人騷《偶像來了》。（VCG）

網民於香港會展舉行的「Art Basel香港2024」遇見了林青霞，相中可見林青霞身穿卡其色長裙襯以紅白色圍巾，還戴上了帽子，化上淡妝的她明確已是上了年紀之人，並非什麼凍齡美魔女，但狀態超好，散發出自然真實的美態，風采依然。網民大讚林青霞完美演繹優雅地老去。林青霞另一日亦有現身藝術展，這次她以一身全白踢拖戴帽Look示人，而她那雙白色泡泡名牌MARNI拖鞋更高達港幣5,700元，貴氣又時尚。

林青霞現身藝術展。(小紅書)

林青霞現身藝術展。(小紅書)

林青霞的全白踢拖LOOK。(小紅書)

林青霞的全白踢拖LOOK。(小紅書)

林青霞的全白踢拖LOOK。(小紅書)

林青霞與富商老公邢李㷧於1994年結婚，婚後育有兩名女兒 邢愛林、邢言愛，原本過住幸福少奶奶生活的她，近年卻屢傳婚變，甚至傳出兩人其實於2018年已離婚消息，某一線女星於一個極私隱的演藝圈飯局中大爆林青霞拿了20億港幣贍養費。另有台灣媒體報導，林青霞的密友指她事實上是拿了10億元贍養費，並且不是居於飛鵝山大宅，而是獨居在半山豪宅，雖已離婚，但生活寫意，經常與三五知己打麻將。不過對於這些婚變傳聞，林青霞多年來並未有公開回應過。

林青霞昔日比堅尼舊照。(網上圖片)

林青霞昔日比堅尼舊照。(網上圖片)

網民留言大讚林青霞。(網上圖片)

白先勇指「林青霞的賈寶玉最接近《紅樓夢》裏的神瑛侍者怡紅公子。」(資料圖片)

林青霞的東方不敗角度深入民心。（網上圖片）

林青霞年輕時真係超靚。(微博圖片)

林青霞年輕時真係超靚。(微博圖片)

林青霞年輕時真係超靚。(微博圖片)

林青霞被捕獲的素顏靚樣：

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