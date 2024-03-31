視帝被偶遇生圖暴瘦一圈變紙片人　網民震驚：賺錢養老婆捱瘦了？

現年50歲的視帝馬國明 (馬明) 與36歲的湯洛雯（靚湯）去年12月在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，婚禮當日除了有雙方父母及親戚之外，還有多位圈中好友出席見證他們結為夫妻，展開人生新一頁。兩人完成婚禮後亦有於社交網向另一半公開表白愛意，並答謝一眾親朋好友的祝福，之後又在香港補擺了婚宴。婚後，馬國明即火速投入拍劇，繼續努力工作賺錢養家，好好照顧老婆。而靚湯自成為人妻後至今一直未有接劇，還不時曬出外遊以及豪宅生活，過着闊太般的生活羨煞旁人，足見她備受老公馬國明寵愛。

兩人正式成為合法夫妻。(ig圖片)

湯洛雯與她的陪嫁姊妹團。(ig圖片)

日前有內地網民到香港旅遊期間偶遇了馬國明，並將兩人的合照放到社交網上分享。該名網民寫道：「偶遇明星！！！哈哈哈沒想到能遇到，很愉快的合影了，省港澳以外應該不是很多人認識他吧！」與博主合照的人就是馬國明，即使她沒有寫出名字，但全部網民都認識。網民的焦點都落在馬國明的身形之上。

相中的馬國明看來比前消瘦了不少，原本身形已瘦的他，如今更是暴瘦得似紙片人般，震驚了一眾網民：「馬明好瘦」、「馬明怎麼瘦成這樣子了」、「馬明瘦了吧，看着好年輕啊」、「這張相的馬明看來好薄」、「賺錢養老婆捱瘦了嗎？」也有人質疑這張可能不是馬國明的近照，不過博主並沒有回應是何時影的合照。

馬國明被偶遇，身形看來瘦了不少。(小紅書)

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）養了一對愛貓Tino同Ariel。（IG：@roxannetong）

湯洛雯馬國明相當甜蜜。（IG：@roxannetong)

湯洛雯馬國明第一年派雙封利是。（IG：@roxannetong)

湯洛雯馬國明去年年尾結婚。（IG：@roxannetong)

馬國明生肖屬虎。

馬國明拍片為劇集宣傳。（抖音）

馬國明好nice。（片段截圖）

湯洛雯馬國明婚照挑戰性感極限。（IG：@roxannetong）

湯洛雯馬國明情深對望。（IG：@roxannetong）