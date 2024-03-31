福祿壽訓練學院｜劣化版火雞姐嚇窒李思捷　真身混血美女靚絕澳門

《福祿壽訓練學院》今晚（31/03）播出首集，劣化版火雞姐一出場就震撼三位主持及網民！播出前，雖然網民普遍都不太睇好，有部份聲音更指節目炒冷飯，不過節目中仍然有不少看點。其一當然是以性感開胸打扮的郭珮文Juliana。



真係完全唔認得係佢。（《福祿壽訓練學院》截圖）

「選美冠軍」麥嘉欣棚哨牙真係一絕。（《福祿壽訓練學院》截圖）

除了郭珮文Juliana外，今集節目逐一介紹學員們出場，其中有一位「選美冠軍」打扮得猶如「劣化版火雞姐」一樣，尤其是那副參差不齊的哨牙，簡直令人印象難忘。表演唱歌完畢後，王祖藍就問她：「我想知你係咪真係選美冠軍？」「選美冠軍」麥嘉欣就回答，她是「隔籬海」澳門的選美冠軍。李思捷又說：「但係選美冠軍好靚。」麥嘉欣又回答：「乜我而家唔靚咩？」

「選美冠軍」麥嘉欣棚哨牙真係一絕。（《福祿壽訓練學院》截圖）

「選美冠軍」麥嘉欣窒返李思捷：「我唔靚咩？」。（《福祿壽訓練學院》截圖）

「選美冠軍」麥嘉欣真的是一名選美冠軍，而且更是一名混血靚女！（《福祿壽訓練學院》截圖）

其實，「選美冠軍」麥嘉欣（Sofia）真的是一名選美冠軍，而且更是一名混血靚女！根據網上資料，中葡混血的她自6歲起已經擔任模特兒，中學時就已經是網紅。入行多年她曾出演過舞台劇，也擔任過旅遊節目《快樂地球》主持。2017年更成為了2017年國際小姐澳門代表。2019年亦曾加入過微辣Manner。2020年央視十一國慶晚會上，她更曾站歐陽娜娜身旁獻唱。

相中的Sofia激罕展現性感一面！（IG@sofiavdsp）

多位中港台藝人昨晚（30/9）登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》，任達華（中）和惠英紅（右三）都有份。（YouTube：@CCTV）

站在歐陽娜娜（右）旁邊的混血女星意外地搶鏡。（YouTube：@CCTV）

前澳門小姐麥嘉欣「四年一次」派福利 曬激罕火辣三點式

Sofia大騷青春活力！（IG/@sofiavdsp）

麥嘉欣是2017年的澳門小姐冠軍。（IG@sofiavdsp）

Sofia大學畢業，穿上畢業袍，戴上四方帽，充滿知性美。（IG@sofiavdsp）

麥嘉欣於2017年代表澳門參選國際小姐。（Instagram：@sofiavdsp）

不少內地網民批評麥嘉欣未夠班上台獻唱。（Instagram：@sofiavdsp）