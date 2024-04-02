專訪｜麥玲玲揾蝦頭教戲再貼錢買私伙戲服：我只係想做好一件事

《逆天奇案》本周上映，首個單元人物是玄學家麥玲玲，觀眾可能覺得她玩票性質，但原來麥玲玲認真看待，先拿劇本給蝦頭（楊思敏）過目，找她教戲，如何演好角色，蝦頭要她演戲時壓低聲綫，要以向太為藍本演繹，而為了令角色更有說服力，玲玲姐更找人造戲服，絕對是「貼錢」拍戲，出錢又出力，麥玲玲只為一個原因：「我只係想做好一件事。」

但網民是殘酷，無論妳多努力，總是先批評，再挖妳的瘡疤，麥玲玲郤看得開，她說：「要人哋全部正評，呢個諗法根本上唔現實，（啲人成日話妳睇錯羅庚）無所謂啦，我真係唔介意，要媒體為你歌功頌德更加唔可能，人哋一寫衰你，就打去鬧人咩？」如果藝人同經理人好似玲玲姐咁諗就好喇⋯⋯

場地提供：Tomacado 花廚

麥玲玲為拍好《逆天奇案2》出錢又出力，相當認真對待角色。（陳順禎 攝影）

麥玲玲表示曾有客人以為她「撈唔掂」所以要拍劇，她解釋拍劇最大原因，是不想自己離地，她說：「大家都叫妳做師傅，長期處於一個高位，叫人做乜做物，漸漸你會好離地，因為你唔再需要聽人講，因為人人都聽你講，但拍劇你個身份會轉移咗。」

麥玲玲很享受有同事的感覺，而拍劇除了幕前外，幕後亦有不少工作人員，但玄學家是單打獨鬥的，除了自己公司的人，基本上是獨家村。

第二個喜歡拍劇的理由，是她愛煲劇及看電影，麥玲玲平時會開著一套劇行跑步機，搭飛機亦會煲劇「如果套劇最後爛嘅，我會好忟，好似個段期間嘥咗啲時間。」因為愛煲劇，亦覺得一套好劇會令人心情愉快，所以一有監製找麥玲玲拍劇，她非常認真，收到劇本即搵蝦頭教戲。

更令人意想不到的是麥玲玲很愛看電影，最近購票入場看的是法國電影《墜下的對證》，老公何德看的是《沙丘瀚戰2》，兩套風格不同的電影，原來麥玲玲和老公同一戲院各自看，她說：「我就唔鍾意打打殺殺嘅，佢就唔鍾意太靜嘅，咁咪各有各睇囉，出返嚟大家傾下套戲咁幾好呀。」

麥玲玲大約17歲開始研究玄學，當年拜林真師傅為師，因為麥玲玲是眾多徒弟中年紀最輕，更上笑容好，得到師傅的厚愛，除了不時帶她看風水亦會傳授獨門心得，令麥玲玲獲益良多，但麥玲玲沒有即刻當玄學家，反而去了律師樓當秘書「我喺律師樓做好多秘書工作，成日免費幫人睇風水，因為上得嚟都好少係好嘢，咁我就好多練習機會，亦慢慢叫做儲咗啲客。」

可惜，同行如敵國，麥玲玲一入行就遇到阻滯，先是出版商看淡她出運程書，「當時冇女玄學家㗎，全部清一色男人，佢話就算幫我出都會好保守，佢哋覺得賣到幾百本，但最後我賣到幾萬本，其實就算而家實體書都表現唔錯。」

麥玲玲入行生涯最大挫折相信是「睇錯羅庚」一事，但這件事當年很轟動，到現在亦不時被網友抽水，但麥玲玲反而看得開，她說：「當時我真係口誤，不過呢次令我明白原來有啲嘢真係要解釋清楚。」當時玲玲找了幾間雜誌做訪問解釋事件，雖然亦有其他媒體攻擊，但她覺得在這一行，不可能100%唱好，「全面唱好係唔現實，五局三勝、二勝，或者幫你講返啲公道說話已經好好。」

而同行更借機瘋狂狙擊，玲玲姐郤見怪不怪，有人說她招搖過市，亦有說她幼稚園技術，她雖然看得開，但亦有點點困擾，好彩當時遇到樂壇組農夫，當時他們還未紅，結果一次麥玲玲向他們吐苦水，之後就創作了《風山水起》，歌曲一出爆紅，網民想不到玲玲姐將「羅庚事件」自嘲，更要成為一首歌。

但時至今日依然有同行對她不禮貌，她記得有次錄影賀年節目，入到廠後見到某師傅，她主動向那位師傳打招呼，但那位師傳竟然當她透明，最後麥玲玲在他面前不斷揮手，某師傅最終不能扮看不到她，很敷衍地打了招呼。