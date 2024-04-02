前TVB一線花旦曾與宣萱、佘詩曼傳不和　本尊親自解釋當時情況

張可頤和宣萱的不和傳聞傳了很多年，年紀只相差一歲的兩人當年備受無綫力捧，再加上以為年資相若和同樣擁有鬼妹仔性格而經常被人拿作比較。據悉，當年宣萱被傳媒追問為何劇集《難兄難弟》未能如期煞科，她直指因為張可頤經常遲到而拖慢進度，而張可頤亦隨即反擊表示因為宣萱經常大笑而NG，自此兩人誓不兩立，同年開拍的電影版《精裝難兄難弟》 亦兩個只能活一個，將宣萱的角色交給舒淇演。

宣萱（IG@jessicahsuan_official）

張可頤和宣萱當年因拍此劇而傳不和。（劇照）

張可頤和宣萱不和傳聞傳出之後，兩人於同年依然合作拍《美味天王》。（劇照）

張可頤和宣萱不和傳聞傳出之後，兩人於同年依然合作拍《美味天王》，不過兩人的角色都因為各自有各自的感情線而沒有太多同場戲份，但兩人依然拒絕再合作。直到張可頤於2005年患抑鬱症兼甲狀腺功能亢奮要停工休息兩年，大病一場之後她決定要重拾健康和放低執著，近年更高調談及過往的恩怨：「其實說聲對不起就好的事情，以前真的太容易失控了。」兩人於2019年於宣萱的舞台劇《大辭職日》後台世紀合照，獲外界忖測是冰釋前嫌之舉。

張可頤和宣萱近年終於冰釋前嫌。（網上圖片）

除了宣萱，張可頤亦有和佘詩曼傳過不和。傳聞起源於約2003年張可頤剛奪得視后之後，暗寸佘詩曼要更加努力，到後來兩人拍攝《金枝欲孽》，張可頤疑臨時加戲令佘詩曼不堪。不過，兩人在兩年前一同亮相內地綜藝節目《無限超越班》，再一次同台重現當年《金枝慾孽》的戲份，看來再無嫌隙。

佘詩曼憑MAN姐一角橫掃頒獎禮。（IG：@charmaine_sheh）

早前張可頤接受《香港01》專訪時，親自解釋當年的情況，她說：「從來係我覺得係新聞嘅渲染係非常之娛樂性嘅，我鍾意嘅。當時我好細個嗰時就唔明，但係娛樂性嘅新聞就係要咁娛樂性！咁你話我同Jessica（宣萱）係咪真係話火爆到要打交咁滯呢？根本就唔會有呢啲事囉！咁我覺得好多啦，我唔知點樣解釋好啦真係。」

至於佘詩曼，張可頤則覺得大家太有想像力，「我覺得真係想像力太過豐富，真係太過豐富啦！以前我哋拍電視劇嘅，啲女演員根本係無時間去搞好多私人嘅問題，連媽咪、屋企人都係好少時間。我覺得時間可以證實到囉！我哋好多時候會離開咗TVB，我哋都有見面啦，譬如話我哋喺綜藝騷、就算Jessica做舞台劇我都有去睇呀！咁我覺得其實都係好娛樂嘅新聞囉！」最後她對於冰釋前嫌一說，她指從來無冰又何來釋呢？