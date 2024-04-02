視帝愛妻性感行山感觸發文訴心聲　網民錯重點：愈來愈瘦上圍縮水

視帝鄭嘉穎老婆，現年32歲的人妻兼靚媽陳凱琳（Grace）貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使已經生了三個囝囝，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳平日雖然忙於照顧家庭且要兼顧事業，但由藝人轉型兼任KOL的她，仍好勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴。

陳凱琳於巴黎街頭冒寒騷身材。(抖音截圖)

陳凱琳於巴黎街頭冒寒騷身材。(抖音截圖)

陳凱琳於巴黎街頭冒寒騷身材。(抖音截圖)

陳凱琳趁今個復活節假期去了行山，並把行山時影的靚相和短片放上了社交網分享。她有感而發留言寫道：「今年我終於明白了…你可以是個善良的人，但是…還是說不。不同意某事，做錯事，為自己站起來。心情不好，並且犯錯……這樣的例子不勝枚舉。因為如果你像我一樣，一輩子都在努力滿足別人的標準，取悅每個人並避免「錯誤的事情」——如果不是不可能的話——是非常非常累的。更重要的是：謙虛、富有同情心、感恩自己和周圍的人。 (順便說一句，這不是我的生日...) 附註：很高興完成了我三月份每月一次的遠足目標，很幸運有雙腿可以帶我登上這些美麗的山峰和朋友和我一起欣賞風景。」

陳凱琳去了行山。(ig圖片)

相中的陳凱琳穿上bra top配瑜伽褲，Fit爆身材表露無遺，盡騷完美體態線條，而且不止是一味纖瘦，她還有肌肉和馬甲線，足見平時有做運動，這是她努力鍛練的成果。不過有網民就覺得她比前瘦了不少，上圍看來也似乎縮水了。

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)

陳凱琳的行山靚相。(ig圖片)