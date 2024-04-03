長腿女神懷孕23周展示BB隱身大法　肥B唔肥人手腳纖幼得天獨厚

連詩雅（Shiga）去年4月與陳家樂結婚，新婚未夠一年即傳來喜訊，今年2月宣布造人成功，現時已懷孕23周。懷孕後仍繼續工作的連詩雅，日前在IG上載了一段影片，並寫道：「返工vs收工的23周肚肚 #23weeks #肚仔都幾明顯只係啲衫厲害遮得住 #伸縮的肚肚 #帶著寶寶去上班 #醫生話應該係中size BB胎水體重一切正常 #咁就過咗一半時間啦 #期待我哋嘅見面。」

連詩雅（Shiga）去年4月與陳家樂結婚。（IG@shi_ga）

今年2月宣布造人成功。（IG@shi_ga）

完全睇唔出孕肚！（IG@shi_ga）

開啟「返工mode」的連詩雅如Model上身，對着鏡頭擺出各種Pose。（影片截圖）

靚媽！（影片截圖）

片中所見，開啟「返工mode」的連詩雅如Model上身，對着鏡頭擺出各種Pose，再輕盈轉身行catwalk，而且手腳依然纖幼，完全看不出已懷孕23周。之後鏡頭一轉，「放工mode」的連詩雅即時轉Look，身穿貼身長裙的她明顯肚凸凸，她更摸着近6個月的孕肚好風騷，之後再在室內來個自拍孕肚特寫，但可見她身形依然Fit爆，完全是「肥B唔肥人」，果然是得天獨厚，不少圈中好友包括黃翠如、龔嘉欣、吳若希等都紛紛留言大讚她是最美孕婦！

完全看不出已懷孕23周。（IG@shi_ga）

好勁！（影片截圖）

身穿貼身長裙的連詩雅明顯肚凸凸。（影片截圖）

摸着近6個月的孕肚。（影片截圖）

自拍。（影片截圖）

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不過亦有不少網民提醒連詩雅不要摸肚，擔心容易刺激宮縮，引起胎兒早產或導致臍帶繞頸。不過有醫師就解釋摸肚不會導致臍帶繞頸，也不會導致胎位不正，更不會導致宮縮、早產，只要選擇合適的時間段，並保持一定規律性，孕婦可選在胎動時間進行，以便更好地跟BB進行互動。

長腿女神！（IG@shi_ga）

長腿女神！（IG@shi_ga）