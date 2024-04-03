最靚仔星二代顏值身高超越不老男神爸爸　近照流出變化驚人惹熱議

現年52歲的張智霖 （Chilam）與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童 (魔童) 亦已長大，今年已經17歲。魔童從小盡得父母優良基因，擁有逆天顏值以及高佻身材，一直備受網民關注。不過魔童一向十分低調，鮮有現身公開活動，也甚少更新社交網。

張智霖、袁詠儀及張慕童一家三口。(ig圖片)

近日社交網上就有魔童的最新照片流出，有網民於淺水灣的超級市場偶遇限張智霖與他的仔仔魔童，當時父子倆正在自助付款機結帳。相中可見張智霖一身便服打扮，戴上口罩和Cap帽的他看來相當顯年輕，他繑埋雙手，由身穿黑色短Tee的魔童負責將貨品掃Code以及入袋。

今年11月便踏入18歲成年的魔童明顯可見又再長高了，手長腳長，即使他微微彎低腰及低頭，但身高已與1米8的爸爸張智霖差不多，估計當他企直身體時，他現時的身高已經超越他爸爸張智霖，而且他仍有機會繼續長高，身高隨時直逼1米9，定必成為新一代的高大帥氣男神。網民都紛紛留言讚嘆：「這也太帥了，兒子好帥」、「就這基因，想不帥都難吧」。

一家三口。(ig圖片)

魔童盡得爸媽真傳。(ig圖片)

魔童最新近照曝光。(小紅書)

魔童最新近照曝光。(小紅書))

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