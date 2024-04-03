霍啟剛一家出行排場大　郭晶晶孭Hermès竟被質疑：不是勤儉節約嗎

「跳水皇后」郭晶晶自從嫁給霍啟剛後，隨夫定居香港，兩人育有一仔兩女，一家五口幸福美滿。婚後郭晶晶一直專心照顧家庭，生活低調，平日打扮亦簡單樸素。日前有網民在廣州番禺偶遇霍啟剛同郭晶晶一家，並曬出照片，不過令人意外的是，霍啟剛郭晶晶一家今次出行一改以往的低調，他們在商場行街時，身邊有多位工作人員陪同，當中包括商場老闆，排場不小。

霍啟剛同郭晶晶帶仔女參加慈善跑活動。（視覺中國）

一起行山。（IG@fok_kenneth）

有網民在廣州番禺偶遇霍啟剛同郭晶晶一家。（小紅書圖片）

身邊有多位工作人員陪同。（小紅書圖片）

一身休閒打扮的郭晶晶同身邊的工作人員有講有笑。（小紅書圖片）

返家鄉番禺祭祖。（微博圖片）

相中所見，一身休閒打扮的郭晶晶同身邊的工作人員有講有笑，但有網民留意到她孭着價值約9萬港元的Hermès mini 24/24手袋，因而惹來網民質疑：「不是一直標榜勤儉節約的嗎？怎麼用上了愛馬仕」、「不是說她好接地氣，不用愛馬仕的嗎？怎麼也開始用上了？」不過亦有不少網民認為貴為百億豪門闊太的郭晶晶，孭Hermès實屬正常：「人家節約就不能用愛馬仕嗎？難道只能用幾十塊的帆布袋嗎」、「用愛馬仕是身份，節約是品性」、「勤儉節約也沒說不能用愛馬仕啊，她的身家地位背個愛馬仕小包本來也不奢侈啊」、「這隻2424她用了很多次了姐，別那麼仇富」。

郭晶晶孭着價值約9萬港元的Hermès mini 24/24手袋。（小紅書圖片）

之前都孭過。（小紅書圖片）

用咗好耐。（小紅書圖片）

其實郭晶晶過往一向打扮樸素貼地，但近年她不時都要陪同老公霍啟剛出席活動及晚宴，衣着造型亦愈見精緻，而之前已經不只一次被網民捕獲她孭着這隻Hermès mini 24/24手袋現身，此外，她還曾拎着約20萬港元的Hermès Mini Kelly II出席籌款晚宴，貴氣十足！

郭晶晶曾拎着約20萬港元的Hermès Mini Kelly II出席籌款晚宴。（視覺中國）

現身米蘭時裝周。（小紅書圖片）