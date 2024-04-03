前TVB新聞女神玩禪柔運動被連登仔鬧拍色誘片　高EQ霸氣回應負評

前無綫新聞主播陳嘉倩自從離開了娘家，之後她轉戰到ViuTV主持《嘥料》、《辣王傳》等節目仍然keep住一直曝光，並且熱愛玩IG分享日常點滴。最近她在IG上載了一條做禪柔運動（gyrotonic）的影片，竟被連登仔發文狠批刻「陳嘉倩淪落到要拍健身色誘片」。

前無綫新聞主播陳嘉倩近照。（陳嘉倩FACEBOOK）

陳嘉倩玩禪柔運動。（陳嘉倩FACEBOOK）

影片中的陳嘉倩身穿了運動上衣及灰色緊身褲背向鏡，全身向前傾做出拉筋動作，腰部左右扭動，以及鍛鍊屁股等體能訓練，卻被網民留言攻擊：「空氣包圖同埋學車離罩圖」、「究竟係乜嘢原因以前大家成日吹奏佢、但係而家就大家都反佢」、「萬變不離其中，女人做運動只係為咗合理地展露身體」等。事後她刪除貼文，之後又在Facebook澄清是排版的問題。

陳嘉倩被連登仔鬧拍色誘片。（討論區LIHKG）

影片中的陳嘉倩身穿了運動上衣及灰色緊身褲背向鏡，全身向前傾做出拉筋動作。（陳嘉倩FACEBOOK）

陳嘉倩昨日（2日）在Facebook上載一系列當天運動所拍攝的照片，高EQ霸氣回應有關較早前連登仔的負評，並表示：「放鬆啲啦香港人，𝐆𝐘𝐑𝐎𝐓𝐎𝐍𝐈𝐂係一項對身心靈都有療癒效果嘅活動，除咗拉筋之外，因為緩慢嘅動作同音樂對個人放鬆都非常有益，建議身心壓力大嘅人都做多啲，近排返嚟要復操，跳舞、Yoga、Gyrotonic，無野可以阻到我，#初學者會繼續努力#relaxing#gyrotonic。」

陳嘉倩昨日（2日）在Facebook上載一系列當天運動所拍攝的照片。（陳嘉倩FACEBOOK）

陳嘉倩高EQ霸氣回應負評高EQ霸氣回應有關較早前連登仔的負評，並表示：「放鬆啲啦香港人。」（陳嘉倩FACEBOOK）

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