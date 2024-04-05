吳彥祖斥年輕演員太注重外形　用抖音營銷：做網紅不會讓演技精進

現年49歲的吳彥祖（Daniel）近年與名模太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）定居美國，並將事業重心轉往荷里活發展。早前吳彥祖難得回國，並接受內地雜誌專訪，他在訪問中大談演藝生涯及近況，更不諱言地直斥現時的年輕演員過於注重外形，又經常用抖音、小紅書等來營銷自己，並直言：「外在不是演員值得驕傲的資本。」

吳彥祖與太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）定居美國。（IG@thelisa_s）

吳彥祖轉戰荷里活。（IG@thatdanielwu）

吳彥祖仍十分關注內地電影，早前他就入場支持賈玲的電影《熱辣滾燙》。（IG@thatdanielwu）

在美國出生長大的吳彥祖，1997年拍《美少年之戀》出道，憑靚仔外形被封為男神，之後憑演技實力逐步成為香港電影界的一線男星。不過吳彥祖在訪問中就直言外貌對於演員來說只是一張「門卡」，即使可以憑「門卡」入房門，但要想在房內生活時，這張「門卡」是沒有任何功能的。吳彥祖認為演員應該找到自己的特質，用角色打動觀眾，外在打扮的吸引都只是曇花一現。雖然吳彥祖當年憑靚仔外形令人驚艷，但他就認為演員始終要憑實力得到觀眾認可，他亦從不會被外形限制，樂於挑戰不同角色，不斷突破自己。

吳彥祖憑靚仔外形被封為男神。（影片截圖）

吳彥祖自言從不會被外形限制，樂於挑戰不同角色，不斷突破自己。（《Rondo》預告截圖）

轉眼間吳彥祖已入行27年，作為過來人的他大方分享經驗，他認為做演員不應太過經營自己的外在或打造人設，更直言不能理解年輕演員經營抖音、小紅書來營銷自己：「難道做演員這個身份還不能夠滿足你嗎？角色才會給你帶來最大的話題量啊，做網紅並不會讓你的演技精進的。」吳彥祖認為要保持足夠清醒，自問是想做演員還是明星。

吳彥祖近年頻頻被指髮線後移現老態。（IG截圖）

吳彥祖認為做演員不應太過經營自己的外在或打造人設。（IG@thatdanielwu）

雖然吳彥祖在美國長大，但原來他小時候因受電影《少林寺》影響而沉迷武術，他更曾到北京拜師學習武術，並結識了吳京。當年兩人都對中國傳統武術充滿興趣，又因都姓吳，所以年長的吳京就是大吳，而吳彥祖就是小吳，他們稱教練吳斌為老吳。吳彥祖同吳京同樣熱愛電影，其後又同樣加入演藝圈，吳京曾在內地節目《天天向上》中談及吳彥祖，更稱對方為「乾弟弟」，可見兩人感情深厚。吳彥祖在訪問中透露一直與吳京保持聯繫，互相關注，為對方打氣，更期待可以合作一部作品！

吳彥祖同吳京識於微時。（網上圖片）

吳京曾在內地節目《天天向上》中談及吳彥祖，更稱對方為「乾弟弟」。（影片截圖）

可見感情深厚。（影片截圖）