元祖𡃁模Carol近況曝光　35歲育兩歲子被網友指：殘咗好多

十多年前香港吹起一股「𡃁模」熱潮，例如有Angelababy、趙碩之、李曼筠、Lavina、周秀娜以及Carol楊梓瑤（現名楊焉）等等。「𡃁模」熱潮幾年後，當年一眾「𡃁模」亦有新發展，好似Angelababy、趙碩之、周秀娜等就進軍影視界，而Carol楊焉則於2014年退隱離開娛樂圈轉行做瑜伽老師。



Carol楊梓瑤（現名楊焉）分享湊仔經。（YouTube截圖）

小朋友好可愛！（YouTube截圖）

三年前2021年她更榮升做媽媽生下一名兒子。目前她的兒子已經兩歲幾進入牙牙學語，學習新事物的階段。日前Carol楊梓瑤罕有更新了一年前的個人YouTube頻道，片中她表示兒子正在進行BLW（Baby-Led Weaning）方法，即是讓嬰兒主導選擇食物。Carol以一個過來人身份表示，BLW可以讓BB有更好的發展，但同時進行BLW時也需注意與家人溝通。她直言：「因為BLW真係太污糟同混亂，兩歲嘅時候各樣嘢比較穩定，我先畀佢喺檯度一齊食飯。」

Carol楊梓瑤（現名楊焉）曾經受不少男性歡迎。（視覺中國）

Carol更新近況也引起網民注意，有說時間相隔太久，不說「浸大E神」這個名字的話就記不起是她，也有人表示她的身材依然震撼，也有人直說：「殘咗好多！」當中，也有網民討論，如果她不介意騷身材做瑜伽的話，事業發展肯定會比Coffee好得多。

Carol楊梓瑤（現名楊焉）曾經受不少男性歡迎。（視覺中國）

Carol楊梓瑤（現名楊焉）出過寫真集。（YouTube截圖）

Carol楊梓瑤（現名楊焉）出過寫真集。（YouTube截圖）

Carol楊梓瑤（現名楊焉）後生時身材十分好，（YouTube截圖）