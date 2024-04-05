張詩賢落足心力辦「梵高.樂印」　坦承自我要求高：要盡力而為

「藝術@維港2024」日前已正式開幕，其中位於尖沙咀鐘樓的戶外藝術裝置「梵高.樂印」就是其中一項藝術項目。然而這個藝術裝置搭配著名畫家梵高的作品，再加上維港的景色，兩者互相輝映，為民眾帶來了一場多感官體驗。而「梵高.樂印」能成功在香港舉行，除了領賢慈善基金（FIF)創辦人兼主席張王幼倫（Michelle ong)付出不少努力之外，FIF的常務總監張詩賢（Amanda)亦為此付出不少心血，兩母女為推動香港藝術文化作出了不少貢獻。



「梵高.樂印」在尖沙咀展出。（葉志明攝）

「梵高.樂印」結合藝術、科技、及著名音樂家高世章作曲、鋼琴家牛牛、小提琴家王亮、趙增熹監製，共同合作創作的歌曲《不見不散》，襯托着維港的景色，動畫栩栩如生，音樂優美悅耳，伴隨着漂亮的夜景，絕對為民眾帶來一場視覺及聽覺上的盛宴。

然而如今看到如此漂亮震撼人心的戶外藝術裝置，當中籌備過程相當不簡單，而Amanda為此付出了不少心血。在接受《香港01》訪問時，問到在籌備過程中有否與媽媽（張王幼倫）爭吵時，她就二話不說：「一定有好多刺激嘅時候，同埋有好多我哋唔同意見嘅，但係我唔會算係鬧交，我哋兩個都係好熱情嘅人。」

Amanda與媽媽為了「梵高.樂印」付出了不少努力。（葉志明攝）

筆者亦曾訪問過Michelle，她是一位相當要求高的人，做任何事情都相當完美。當問到在與媽媽工作時，有否為自己的觀點而勢不低頭的時候，她就表示：「我會講我嘅觀點佢有佢嘅觀點，但好多時候其實我哋唔係同意緊呢樣嘢時其實係一樣嘢，最終目標都係一樣。」揚言大家的呈現方式不同而已。

Michelle做事要求高既完美，筆者亦想知道Amanda在做事上是不是與媽媽一樣呢？她就二話不說：「特別高，我覺得我要全力以赴，否則會覺得有遺憾。做嘢冇完美，但我一定要盡力而為，要俾自己一個交代。」果然有其母必有其女。

Amanda是一位要求高的人。（葉志明攝）

Amanda是一位非常熱愛藝術的女性，當問到現今社會仍然會有人對玩藝術有多種刻板印象，就好像「是有錢人的玩意」、「在生活上難維持生計」等，對此她就有自己的看法：「我覺得比起以前啲人諗呢樣嘢已經擴闊咗，香港人改觀都好快，我覺得有啲嘢係需要時間。」

作為推動香港藝術文化重要一份子，Amanda認為香港在藝術創作方面有自己的特色，更揚言會透過自己的努力將香港藝術家帶上國際舞台：「香港有好多藝術家已經開始喺國際舞台上發揮及被認識。我自己會更加努力睇吓點樣將佢哋發揚光大，可以做多啲連接及機會俾佢哋接觸外國（藝術）。」從中可感受到Amanda對藝術的熱情。

Amanda對藝術充滿熱誠。（葉志明攝）

何為「藝術」每個人都有不同的定義，而站在Amanda的角度出發，她則認為：「我覺得係一個去表達自己，感覺到有連接就係藝術。」續提到可否用一句說話去為藝術家們作出鼓勵或寄語時，她就表示：「我覺得要堅持落去，肯努力就會有成功。」

「梵高.樂印」相當震撼。（葉志明攝）

筆者後話：

與Amanda相約在維港做訪問，聆聽着她對藝術的熱誠，如何帶領香港藝術家們走向國際舞台的想法，令筆者相當感動。在她身上感受到勇敢、堅毅不屈的精神，絕對是新時代獨立女性的新模樣。