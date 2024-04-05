台灣花蓮地震｜素海霖繪麗奈捐款　網民一句說話觸怒女神引鬧戰

星期三台灣花蓮發生7.2級地震，引起多人死傷及建築物受損，多日來有不少人透過網上捐款震災。香港AV女優素海霖（繪麗奈）今日（05/4）在IG貼出捐款單，並呼籲粉絲們捐錢盡一點心意。



Erena素海霖（繪麗奈）出席電影《一路向西2 東京AV攻略》公開試鏡活動，吸引過百人排隊參與試鏡。（陳順禎 攝）

素海霖（繪麗奈）的捐款單上列出了購買「全台同心 We are Helping」的台幣100元（約25元港幣）而將「加碼支持專案」打格。有網民對於素海霖（繪麗奈）的捐款金額就十分好奇，有網民更表示十分欣賞她的善心，寫道：「原本係有少少鍾意你，而家係鍾意你，不過唔敢四圍講。」

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）

做善事本是豐儉由人，盡自己能力幫忙，並沒有多與少之分。可是，有網民就留言暗指素海霖（繪麗奈）捐少少錢搏流量，寫道：「好地地點解要遮銀碼？扮有捐錢喺度呃流量」，而素海霖（繪麗奈）亦一點都不客氣，全力還擊：「因為就係多得你呢啲人囉，捐得少又X，係咪都X。」之後素海霖（繪麗奈）還似是動了真火，繼續開火：「仲有啊，我來講，銀碼已經唔係最重要啦，係我喺度呼籲叫大家捐錢呀，傻XX」，「以為自己好聰明，你係咪要我拎啲嘢出嚟X打你」。

放大睇就會見到素海霖繪麗奈捐咗幾多。（IG@thisisshl）

網民都力撐素海霖（繪麗奈）紛紛留言支持，寫道：「攻擊揶揄他人去呃流量的是你，profile 寫到自己想努力進步，那你首先需要進步的，是德行與人格」，「似你咩，睇AV都唔捨得俾錢買，X完X完空虛就係度扮清高」，「醒少少，兩隻手指放大張圖都見到銀碼啦」。

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）

「繪麗奈」素海霖（IG@thisisshl）