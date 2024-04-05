陳錦鴻與佘詩曼羅嘉良聚會狀態放鬆　培養自閉兒子彈鋼琴達演奏級

現年57歲的陳錦鴻近年主力在內地登台吸金，但仍不時相約好友聚會。昨日（4日）佘詩曼在IG限時動態分享一張聚會照，並寫道：「Happy gathering~」相中所見，眾人齊聚餐廳打邊爐，同場的有陳錦鴻、許紹雄、羅嘉良、崔加寶與晨曦足球隊班主周文曦、林小明、黃浩然、羅子溢等。當中有網民留意到陳錦鴻更除鞋，狀態非常放鬆！

眾人齊聚餐廳打邊爐，當中有網民留意到陳錦鴻更開心到除鞋，狀態非常放鬆！（IG圖片）

陳錦鴻與佘詩曼曾合作拍攝《雪山飛狐》。（影片截圖）

陳錦鴻今年2月亦曾現身與佘詩曼、歐陽震華、黎芷珊、杜燕歌與韓馬利夫婦等，一起為許紹雄太太龍嬿慶祝生日。（IG圖片）

其實陳錦鴻今年2月亦曾現身與佘詩曼、歐陽震華、黎芷珊、杜燕歌與韓馬利夫婦等，一起為許紹雄太太龍嬿慶祝生日，當時的他似乎消瘦不少，加上早前亦曾被指頭髮稀疏、膚色蠟黃，因而惹來不少人擔心其身體狀況，但他就回應強調身體沒大礙。今次陳錦鴻與羅嘉良同場，亦掀起不少劇迷回憶，兩人合作拍攝的《創世紀》至今都是經典！

陳錦鴻去年7月與多年好友吳毅將同場演出，但膚色蠟黃的陳錦鴻，與面色紅潤的吳毅將形成了鮮明對比。（影片截圖）

陳錦鴻在2020年於內地登台時，亦曾因暴瘦兼面黃黃而傳出身體有問題。（影片截圖）

陳錦鴻與羅嘉良曾合作拍攝《創世紀》。（影片截圖）

至今都是經典。（影片截圖）

好拍檔！（Facebook圖片）

陳錦鴻曾參演不少劇集，塑造了無數經典角色，但他一度為了照顧自閉症兒子而息影，直至近年低調復出。多年來陳錦鴻與太太杜雯惠都專心照顧兒子陳駕樺（Edgar），親自教導及陪伴兒子學習同成長，而兩人的努力亦有回報，陳駕樺曾考獲全班第一、全級第二的佳績！杜雯惠早前出席講座時亦有分享兒子的近況，她透露陳駕樺已從主流學校轉讀國際學校，近年更專注於鋼琴發展，不但順利通過鋼琴8級考試，更已學至演奏級程度，經常與其他同學夾Band演出。

2019年陳錦鴻與鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》。（視覺中國）

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

好爸爸好媽媽！（微博@杜雯惠ADA）