《東張》新主播採訪曾志偉生日會竟公然獻吻　成功自編自演心機女

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉將於4月14日迎來他的71歲生日，在圈中人緣極佳的他，每天都會獲大班好友為他慶生。日前曾志偉如常開工為《獎門人》錄影，當日有《逆天奇案2》以及《兄弟姊妹隊》的一眾演員擔任嘉賓，他們都有特別為曾志偉送上驚喜生日蛋糕來預祝他71歲生日。《東張西望》都有派員到場採訪。

曾志偉親自做導遊帶富婆參觀TVB。（小紅書）

獎老林秀怡聽到獎門人曾志偉出來玩遊戲，立即舉手說自己又要玩。(節目截圖)

曾志偉「處女下海」玩「啜紫菜」這個遊戲。(節目截圖)

當日節目錄影完畢後，兩隊的嘉賓們齊齊為「獎門人」曾志偉送上生日蛋糕給他驚喜，令他既開心又感動。曾志偉接受訪問時表示這個蛋糕是他今年第一個生日蛋糕，感激大家心意，雖然他的正日生日仍未到，但踏入生日月已開始有連串慶祝活動，他會分批跟朋友食生日飯。《東張西望》新主播陳曉彤以低胸露肩打扮到場採訪曾志偉，採訪期間她的打底黑色Tube不時外露，她要用手按住自己心口以防走光。

眾人齊為曾志偉送上生日驚喜。(畫面截圖)

陳曉彤問壽星公會怎樣賀壽，曾志偉笑言：「希望就係唔使做訪問啦，哈哈，唔係，點搞都要搞呀啦！分開少少啦，舊年就好多人一齊啦，今年想分散少少，多啲Party就容易分享啲...」而到了訪問臨結束前，陳曉彤竟突然問道：「咁邊個最想送Birthday Kiss畀獎門人呢？」一眾「獎老」及嘉賓就立即指向陳曉彤，結果由「獎老」麥美恩以及林秀怡出手，將陳曉彤的頭推向獎門人，最終讓她成功獻吻。陳曉彤這樣問似乎是她自編自演的心機行為。

現年26歲的陳曉彤是2023年落選香港小姐，是加拿大卑詩大學音樂碩士，她原本是鋼琴老師，參選後簽約無綫入行。

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤。(網上圖片)

陳曉彤參選2023年港姐。(畫面截圖)

陳曉彤參選2023年港姐。(畫面截圖)

陳曉彤。(ig圖片)