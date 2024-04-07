28歲TVB上位小花生日收百朵玫瑰　曾傳戀鍾培生滿身名牌忽然富貴

剛剛度過28歲生日的陳若思（Amber）於2020年參選香港小姐，最終十強止步，其後簽約TVB成為合約藝員。去年憑台慶劇《新聞女王》飾演何依婷妹妹「徐曉欣」，演技受網民關注而為人熟識。昨日（6日）陳若思趁生日於Instagram分享了獲神秘人送上百朵粉紅玫瑰。

陳若思去年憑台慶劇《新聞女王》飾演何依婷妹妹「徐曉欣」，演技受網民關注而為人熟識。（IG圖片）

Amber把MK妹角色個性演得入型入格非常搶眼。（電視截圖）

身穿白色吊帶露背裙的陳若思在IG分享了多張靚相，除了收百朵粉紅玫瑰，更有用氣球扭成的巨型熊啤啤，她寫道：「生日快樂陳若思🎂 希望你新一年讀多啲書📚 堅持完成學位🎓 多作不同的新嘗試🛹🚣🎣🎱 多出外走走 多運動🥵🥵 要潛水行山露營⛺️🏊🥾 今年開始戒糖 (已經戒咗三日🙈」。看來與陳若思慶祝生日的「神秘人」都花了不少心思。

昨日（6日）陳若思趁生日於Instagram分享了獲神秘人送上百朵粉紅玫瑰。（IG圖片）

陳若思身穿白色吊帶露背裙。（IG圖片）

於2020年參選香港小姐的陳若思，當時以「陳煦凝」的名字參賽，曾被傳與富三代兼電競公司老闆鍾培生拍拖，同時被指她平日滿身名牌，生日收幾十萬的勞力士手錶，被質疑忽然富貴。選港姐落選後，陳若思加入TVB成為藝人，亦改名為「陳若思」，最初主持兒童節目，其後加入J2台，與何泳芍、胡美貽及廖慧儀合作拍攝真人秀節目《港女野人》，當中有不少性感演出。

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