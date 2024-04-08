福祿壽訓練學院｜郭珮文激到李思捷眼都凸　最後班房仲變埋扒房？

TVB新綜藝《福祿壽訓練學院》由阮兆祥、王祖藍和李思捷主持，昨日（7日）播出第二集，今集在三人選人的同時，亦可以換走上一集選了的學員，去到關嘉敏出場後就發生了一件小插曲。

《福祿壽訓練學院》播出第二集。(節目截圖)

今集在關嘉敏出場後就發生了一件小插曲。(節目截圖)

關嘉敏今日扮演的是尹光，但在她報出身份時，三位導師根本猜不到她是誰，當她報上姓名時，阮兆祥立即在座位上彈起，但可惜已經讓李思捷搶去。連王祖藍都大讚關嘉敏是塊寶，說她能歌善舞，李思捷十分高興地歡迎。

李思捷十分高興地歡迎關嘉敏加入。(節目截圖)

王祖藍都大讚關嘉敏是塊寶，說她能歌善舞。(節目截圖)

但阮兆祥及王祖藍立即向李思捷說：「要淘汰一個啊！」而這一部分本來是郭珮文的，但到她的時候，她一句話都沒有說，呆呆的坐在位上。李思捷說：「都要啲唔識講嘢嘅cue我㗎嘛。」郭珮文仍然「零反應」，陳懿德立即幫忙打圓場：「唔係啊，你可以㗎啦，你可以揀一個淘汰㗎啦。」李思捷繼續問：「即係佢堅持唔問？」這個時候郭珮文才「醒過來」說：「唔係，唔係！會問問問問問。」

這一部分本來是郭珮文但到她的時候，她一句話都沒有說。(節目截圖)

郭珮文呆呆的坐在位上「零反應」。(節目截圖)

郭珮文立即補充說：「唔好意思啊，但係要淘汰一個人啦，你揀好未啊？」李思捷見她終於「回魂」就說：「你真係講得好嘅啫，我就係要你講呢句之嘛。」終於回魂的郭珮文立即露出尷尬的笑容，幸好陳懿德在旁幫忙。

郭珮文立即補充話唔好意思。(節目截圖)

終於回魂的郭珮文立即露出尷尬的笑容，幸好陳懿德在旁幫忙。(節目截圖)

李思捷選了淘汰「醬爆古天樂」，原來郭珮文還有一句話要說，但她還是忘了說，陳懿德立即在旁提示她：「然後再繼續，繼續繼續，仲有一句。」郭珮文立即晃然大悟地「吓」了一聲說：「仲有？亦都恭喜你入到啊…er…professor SAU嘅扒房。」李思捷立即嚇了一跳：「咩扒房啊？唔係扒房，係班房嚟！」在場的阮兆祥、王祖藍及陳懿德已經捧腹大笑。陳懿德說：「冇事，我哋嚟多次！」郭珮文終於說出正確的句子：「恭喜你入到professor SAU嘅班房！」最後連王祖藍都「無眼睇」。

在場的阮兆祥、王祖藍及陳懿德已經捧腹大笑。(節目截圖)