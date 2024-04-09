KC、Tsoul樂做鍾意跳舞嘅傻佬：就算5年唔得，我都唔會放棄

唔少《造星V》學員已出歌、出活動掘金，KC同Tsoul由於要好好規劃跳舞明星嘅發展方向，所以較遲起步。（梁碧玲攝）

KC（黃家灝）與Tsoul （田曜誠）以期間限定組合推出新歌《Get Silly》，歌曲內容是鼓勵大家不要在意別人眼光，想做就做，跟他們要做跳舞藝人的舉動不謀而合。KC說：「MAMA頒獎禮都因為《Street Woman Fighter》呢個節目，而請咗啲跳舞好勁嘅人同藝人有舞台合作，我睇完覺得好正，我哋身為dancer都可以以呢個方法上舞台。」無論是訪問或出道記者會，他們都說Year project只是行動代號，但Tsoul 已定立了5年嘅期限，盡力推廣令香港人了解跳舞明星是什麼一回事。「就算5年唔得，我都唔會放棄。」KC說自己沒有想過要走到什麼位置，只來在5年內找到更多跳舞明星，最好是比自己年輕。

「跳舞無證書，屋企人從來都唔知我有咩名次，但簽公司似乎令佢哋安心好多。同埋佢哋知我真係做緊自己鍾意嘅嘢，所以一直都好支持。」（梁碧玲攝）

韓國近年有不少街舞競賽節目，除有星級主持之外，就連參實者都係Blackpink御用編舞老師、Twice御用舞者，足見韓國在舞蹈界有大量嘅發展空間。反觀香港，MakerVille雖主動向KC與Tsoul提出做跳舞明星，但連要如何推進都唔太清楚，這是KC與Tsoul在《造星V》結束大半年才正式出道的原因。KC說：「因為呢個係公司嘅新領域，佢哋會同我哋嘅認知有代溝，加上好多幫我哋做嘢嘅人都唔識跳舞，所以我會盡量分享平時跳舞會做啲咩，譬如會有concept video、story line咁⋯」Tsoul一直以為公司是要搞男團，問到如果真被安排以男團出道，他說：「應該唔會，因為清楚未係自己發揮得最好嘅位置，好似跳舞先係最啱返我哋兩個。」

「我已經好耐無問屋企人攞錢，佢哋都唔會好擔心我經濟狀況，兩老都覺得好難得有機會令跳舞有更多人知，所以係開心同支持。」（梁碧玲攝）

能夠喺《造星V》中遇上另一位同樣鍾意跳舞嘅傻佬，對KC來說，可能比名次來得更重要。「比賽時我唔係好識表達自己，亦成日講唔到重點，後來跟多咗Tsoul，覺得自己要講，因為驚大家唔知我想做咩，而我其實係想做跳舞明星。」 回望過去一年，Tsoul有感KC學會了表達，而KC睇住呢位拍檔愈來愈堅定，亦開始學會了過濾無關痛癢嘅聲音。

Makeup：Emma Ma、Sirming Wu@非常作 GFC Make Up Team、Byran Po

Hair： Iman Chan@Private I IFC、Ryan Tsoi、Daniel Ng

Styled by @loklammm_ @justdom___

Styling assisted by @unaueet

Wardrobe : diesel 、dotshop__、converse（Tsoul）、fengchenwang @ harvey nichols dotshop___、converse（KC）