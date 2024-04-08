Loong 9｜組團未夠一個月即傳被拆夥　冼靖峰：冇咗邊個都唔得

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》選出的男團「Loong 9」成員由奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成，但上星期官方卻公布加入三位成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊分別組成Loong9-S及Loong9-V，以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。而原本在比賽勝出的9人將會以Loong9-V繼續進行活動，但Loong9-V主要活動地區將會是香港及亞洲地區，Loong9-S則主要在內地及亞洲地區，立即引起不少粉絲不滿，更曾一度傳出樂華欲剔除3位香港成員冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌。

「Loong 9」的第一次。(梁碧玲 攝)

冼靖峰昨日（7日）出席音樂會活動後接受《香港01》訪問表示覺得是好事：「因為兩隊嘅隊員其實我哋大家都互相認識啦，而都係喺比賽入面互相去拼搏嘅隊友，其實啱啱公布咗加嗰三個team mate無論係LimLim（張鎬濂）啦、殿甲啦定係陳鑫昊，其實我哋大家都係friend底。」冼靖峰知道消息後亦有立即恭喜他們，更表示可以一起打拼。

冼靖峰出席音樂會。(梁碧玲 攝)

冼靖峰憶述當日決賽公布名次時，看到張鎬濂的失望表情，當下他希望有個奇蹟可以一起出道，但可惜結果不如願。直到「加人」消息公布後，他又重新燃起一同打拼的心。冼靖峰認為除了可以分成兩隊外，更覺得可以再拆分不同的小分隊去表演：「有時候都會有多啲crossover嘅情況出現，因為大家嘅talent都唔同，所以每一次出去表演完如果可以喺呢12個人入面再細分，我覺得會更加好睇。」

冼靖峰憶述當日決賽公布名次時，看到張鎬濂的失望表情。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到Loong9-V標注主要在香港發展，會否局限了他們的發展時，他表示以他所知V是以香港為駐足的地方：「因為本身我係要長駐喺內地嘅，咁依家變相個情況呢，我都係估嘅啫，應該都係長駐喺香港，咁可以香港同內地嘅嘢都兩邊跑。」他可以在香港繼續出席活動，亦可以繼續在香港出新歌，而內地的成員亦可以多點來香港出席活動，冼靖峰就覺得是雙嬴的局面。

冼靖峰可以在香港繼續出席活動，亦可以繼續在香港出新歌。(梁碧玲 攝)

而他被問到早前傳樂華欲剔除他們時，他則堅定回答：「其實我自己覺得，冇咗邊個都唔得，因為每一個人嘅talent都唔一樣，就算大家個目標都好唔同，大家想做到嘅嘢都唔一樣。」他覺得其實是最後可以讓大家感受到Loong9的驚喜，冼靖峰表示仍然未出發去集訓，因為香港仍然有工作還未完成，他更說已經不斷有新歌已經錄好，所有事情都如箭在弦的感覺。